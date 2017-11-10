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Кавенаги: «Игра сборных России и Аргентины будет равной»

10 ноября 2017, 01:40
2

Бывший нападающий «Спартака» Фернандо Кавенаги поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Аргентины. Напомним, встреча пройдет 11 ноября на стадионе «Лужники» и начнется в 16:00 по московскому времени.

«Выходить на поле в майке сборной Аргентины уже огромная мотивация для любого нашего футболиста. Команде будет важно разведать местность, оценить здешние условия. Ну и, конечно, сыграть на новом красивом стадионе. Также не стоит забывать, что для сборной это важная часть подготовки к чемпионату мира.

Сборная России — большая команда, там есть очень опытные игроки. Но в Аргентине играет лучший футболист мира — Лионель Месси, которого очень сложно остановить. Лео трудно сдержать в одиночку, придется брать его командной работой. Один на один что-то противопоставить ему практически нереально. Тем не менее, думаю, игра будет равной.

У меня нет сомнений, что чемпионат мира в России будет отличным. Россия — прекрасная страна, где можно очень много всего узнать и увидеть. Особенно здесь понравится тем, кто приедет сюда впервые. Надеюсь, меры безопасности на турнире будут на высшем уровне и все пройдет идеально. Ну и, конечно, желаю удачи — и Аргентине, и России», — сказал Кавенаги.

Источник: Известия
Товарищеские матчи Россия Аргентина Кавенаги Фернандо
Комментарии (2)
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a-rakhmatov
1510270127
Игра покажет!....удачи нашей сборной))
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Superviser77
1510273224
Все так говорят, а потом сборная России влетает по-крупному всяким "Гондурасам". Сколько можно уже нахваливать команду, которая даже по игре не похожа на команду образца Евро-2008. Пора уже завязывать ж..пу лизать...
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