КДК оштрафовал Гончаренко и Манчини на 30 тысяч рублей каждого

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, что по итогам заседания КДК главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко и главный тренер «Зенита» Роберто Манчини оштрафованы на 30 тысяч рублей каждый за выход из пределов технической зоны.

«Гончаренко оштрафован на 30 тысяч рублей, это четвертый случай в сезоне. Предупреждаем, что в случае повторения нарушения к нему будут применены более серьезные санкции», — сказал Григорьянц.

Также на 20 тысяч оштрафован Курбан Бердыев — главный тренер «Рубина». Для него это второе нарушение в сезоне.