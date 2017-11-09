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КДК оштрафовал Гончаренко и Манчини на 30 тысяч рублей каждого

9 ноября 2017, 17:42
16

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, что по итогам заседания КДК главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко и главный тренер «Зенита» Роберто Манчини оштрафованы на 30 тысяч рублей каждый за выход из пределов технической зоны.

«Гончаренко оштрафован на 30 тысяч рублей, это четвертый случай в сезоне. Предупреждаем, что в случае повторения нарушения к нему будут применены более серьезные санкции», — сказал Григорьянц.

Также на 20 тысяч оштрафован Курбан Бердыев — главный тренер «Рубина». Для него это второе нарушение в сезоне.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Манчини Роберто Гончаренко Виктор Григорьянц Артур
Комментарии (16)
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serghio1990
1510240669
для них этот штраф как мелочь в кармане поискать
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prezent2017
1510241644
Манчини на судей не орал и к другого тренера бить не бегал. Странное решение.
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OfaZavr
1510244483
а то что Гончаренко бегал как псих и кидался на всех без внимания оставили?
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Lester84
1510245228
А на сумму штрафов купят еды и чаю для Луча-Энергии))) Мутко - чем смог. тем помог))
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ufos73
1510245773
Пи**ры Гинеровские!!!
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Dominator777
1510246860
Теперь на паперти стоять с кружкой будут.
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ArReal
1510252640
А деньги наверно отдали Вернблуму))
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welas
1510253151
такие штрафы бывают только в РОССИИ!
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СОКОЛ САРАТОВ
1510263148
гончаренко вообще надо было удалять
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woyser
1510268258
Штрафы, штрафы, штрафы. Поборы это и хрен знает для кого и куда. Если бы были прозрачность и конкретная статья расходов, куда эти деньги идут, можно было бы понять что они с чем-то борются. А так какой-то денежный дармоедооборот, одни дармоеды кормят других.
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