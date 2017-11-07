«Халл Сити» не контактировал с Мусой по поводу трансфера

«Халл Сити» не контактировал с форвардом «Лестера» Ахмедом Мусой по поводу трансфера, сообщает All Nigeria Soccer.

Ранее сообщалось, что игрок дал согласие на переход в зимнее трансферное окно.

Летом игрок был очень близок к трансферу в «Халл», однако в последний момент решил остаться в «Лестере». Об этом говорил главный тренер «тигров» Леонид Слуцкий.

«Халл Сити» после 16 туров Чемпионшипа занимает 20-ю строчку в таблице, набрав 16 очков.

Почему Слуцкий проваливается в Англии