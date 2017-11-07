Слуцкий: «Летом «Халл» был очень близок к трансферу Мусы, но он принял решение остаться в «Лестере»

Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий рассказал, что в летнее трансферное окно клуб был очень близок к подписанию нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы, который хорошо знаком российскому специалисту по совместной работе в ЦСКА.

«Мы были очень близки к трансферу Мусы. Тем не менее не каждое решение зависит от меня или клуба.

Я думаю, возможно, он хочет проявить себя в «Лестере» и ему нужна еще одна попытка. Он много размышлял и, наконец, принял решение остаться в своей нынешней команде.

Окончательно он сказал о этом в полдень последнего дня трансферного окна, поэтому у «Халла» уже просто не было возможности заменить его на кого-то другого», – сказал Слуцкий.

Ранее появилась информация, что нигериец дал согласие на переход в стан «тигров» грядущей зимой.

Почему Слуцкий проваливается в Англии