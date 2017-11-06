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Пильгуй не видит чемпионской игры ни у одной команды РФПЛ

6 ноября 2017, 08:41
2

Бывший вратарь «Динамо» и сборной СССР Владимир Пильгуй считает, что после 16-ти туров в российской Премьер-лиге, ни одна из команд не показывает по-настоящему чемпионскую игру. По его словам, вся борьба за первое место еще впереди.

Матч 16-го тура РФПЛ «Рубин»«Зенит» завершился со счетом 0:0. После этой встречи казанцы располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице с 19-ю очками, а команда из Санкт-Петербурга идет на втором месте с 30-ю баллами.

– Если бы в конце сентября вам сказали, что до середины ноября «Зенит» не выиграет в Премьер-лиге ни одного матча, вы поверили бы в это?

– Нет, конечно. Я ожидал, что питерцы будут безоговорочными лидерами таблицы, что они оторвутся от конкурентов и будут четко идти к золоту. Но чемпионской игры сейчас в России не показывает никто, и вы сами видите, что происходит: «Локомотив» питерцев уже обогнал, а «Краснодар» и ЦСКА совсем близко подтянулись. Я думаю, интересная борьба за верхние строчки турнирной таблицы продолжится.

– Очень эмоциональным получился матч «Локомотив» и ЦСКА – кто в Черкизове больше заслуживал победы?

– И те и другие ее заслужили бы. Железнодорожники вполне могли выиграть в добавленное время, при том что ЦСКА действовал все-таки получше и с преимуществом, на мой взгляд. Но вдесятером трудно против любого соперника, а тем более против равного по силе. Вообще, я считаю, что нынешние успехи армейцев – это заслуга Гончаренко, который при ограниченном количестве классных игроков выстраивает грамотную и организованную игру.

– «Локомотив» громит «Зенит», но затем проигрывает «Шерифу». Откуда такая нестабильность?

– У всех так бывает, это футбол. Бывает, что ты имеешь моменты, но мяч в чужие ворота никак не идет. Зато одна атака соперника – и гол получаешь ты. Возглавив «Локомотив», Семин сумел организовать и сплотить ребят, по качеству игры железнодорожники стали выглядеть гораздо сильнее. Но рассчитывать на то, что «Локомотив» или «Зенит» будут выигрывать все свои матчи, вряд ли правильно.

– Как скажется на командах РПФЛ двухнедельный перерыв?

– Трудно сказать. Ведь одни игроки получат возможность передохнуть, а другие разъедутся по сборным. Но все равно перерыв должен клубам пойти на пользу, я считаю.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Краснодар Рубин
Комментарии (2)
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Serjoga
1509953363
Тем интересней чемпионат, но главное, чтобы судьи не "лепили" чемпиона из какой-нибудь команды!
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Dominator777
1509954321
Чемпионской игры на протяжении нескольких последних лет не показывает ни один клуб РФПЛ. Одни клубы играют сильнее, другие - слабее, но стабильно сильной игры не показывает ни одна команда. Подбор игроков даже в лидирующих клубах в РФПЛ намного слабее, чем в Европейских чемпионатах. Поэтому большинство матчей - скучные и не зрелищные.
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