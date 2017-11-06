Ловчев: «И тут «Спартаку» на помощь пришли стандарты»

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев рассказал за счет чего «Спартаку» удалось переиграть «Уфу» в прошедшем в воскресенье матче. По его словам, все дело в штрафных ударах.

«Спартак» всегда тяжело играет с «Уфой». Как я понял, главный тренер гостей Сергей Семак поставил задачу перед своими игроками – не давать принимать мяч нападающим хозяев. В первом тайме было много ненужной перепасовки в центре поля у «Спартака». Мячом команда владела, но этой тактикой упрощала задачу сопернику.

Я вспоминаю, как играла сборная Чили против России в недавнем матче. Когда мяч был у полузащитника, сразу два-три человека впереди открывались, предлагали себя, были готовы сделать рывок за спину защитникам нашей сборной. А сегодня защитники «Спартака» катали мяч, а нападающие при этом были пассивны. А потом «Уфа» открыла счет. Была потеря мяча на фланге Ещенко, последовала подача. Находящийся рядом с Комбаровым Игбун головой забил гол. А дальше – опять плотная опека и «Спартак» ничего не может сделать впереди. И тут пришли на помощь стандарты.

Мы уже не раз отмечали, что в «Спартаке» в передней линии умные и индивидуально сильные футболисты. Первый штрафной исполнил Промес, исполнил хорошо, он не забил. А вот второй штрафной здорово и хитро исполнил Фернандо. Он понял, что игроки в стенке сейчас будут прыгать, полагая, что он будет бить верхом. А Фернандо пробил низом, под стенкой, прямо в пустой угол», – считает Ловчев.

Матч 16-го тура РФПЛ «Спартак» – «Уфа» завершился со счетом 3:1. После этой встречи красно-белые занимают пятую строчку в турнирной таблице с 25-ю очками. Уфимцы идут восьмыми с 21-м баллом на счету.