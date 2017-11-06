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Ловчев: «И тут «Спартаку» на помощь пришли стандарты»

6 ноября 2017, 06:44
8

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев рассказал за счет чего «Спартаку» удалось переиграть «Уфу» в прошедшем в воскресенье матче. По его словам, все дело в штрафных ударах.

«Спартак» всегда тяжело играет с «Уфой». Как я понял, главный тренер гостей Сергей Семак поставил задачу перед своими игроками – не давать принимать мяч нападающим хозяев. В первом тайме было много ненужной перепасовки в центре поля у «Спартака». Мячом команда владела, но этой тактикой упрощала задачу сопернику.

Я вспоминаю, как играла сборная Чили против России в недавнем матче. Когда мяч был у полузащитника, сразу два-три человека впереди открывались, предлагали себя, были готовы сделать рывок за спину защитникам нашей сборной. А сегодня защитники «Спартака» катали мяч, а нападающие при этом были пассивны. А потом «Уфа» открыла счет. Была потеря мяча на фланге Ещенко, последовала подача. Находящийся рядом с Комбаровым Игбун головой забил гол. А дальше – опять плотная опека и «Спартак» ничего не может сделать впереди. И тут пришли на помощь стандарты.

Мы уже не раз отмечали, что в «Спартаке» в передней линии умные и индивидуально сильные футболисты. Первый штрафной исполнил Промес, исполнил хорошо, он не забил. А вот второй штрафной здорово и хитро исполнил Фернандо. Он понял, что игроки в стенке сейчас будут прыгать, полагая, что он будет бить верхом. А Фернандо пробил низом, под стенкой, прямо в пустой угол», – считает Ловчев.

Матч 16-го тура РФПЛ «Спартак» – «Уфа» завершился со счетом 3:1. После этой встречи красно-белые занимают пятую строчку в турнирной таблице с 25-ю очками. Уфимцы идут восьмыми с 21-м баллом на счету.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Ловчев Евгений
Комментарии (8)
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Павелий
1509947511
Серафимыч, хватит трындеть. Переквалифицируйся в обычного болельщика!
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мыцык
1509948753
Юнный динамовец не уснёт,пока о Спартаке гадость не скажет.
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alexivanof197
1509951015
Спартак с победой!!!
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Полная Канистра
1509955220
ни чего себе стандарты а 2 мяча разве не с игры может хватит желч пускать изо рта это живая игра а не компьютерная игра как ты хочешь не будет никогда главное счёт на табло что ты человек такой всё тебе не так противен становишься
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OfaZavr
1509959283
бла бла бла
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oyabun
1509960129
До сих пор под впечатлением от игры Фернандо. Штрафные в таком исполнении, внизу под игроками я очень давно не видел. Обычно все бьют поверх стенки. Помню еще Платини был хорош в исполнении таких штрафных ударом понизу. Сейчас так почти никто не исполняет. Это говорит о том что Фернанда игрок не только техничный, но и очень умный. Все было сделано именно в нужный момент. Браво еще раз!
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airborne
1509966213
Кому-то на помощь приходят судьи, Спартаку же на помощь пришли стандарты. Так что всё норм, стыдиться нечего. Третий мяч так вообще хорош по скорости исполнения: у Адриано сработал инстинкт убийцы (почаще бы).
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vitvik
1509970318
Фернандо ловко всех обманул.
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