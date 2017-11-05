Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гаджиев: «Я возмущен собой, тренерами, игроками. Наша игра в обороне — это кошмар!»

Гаджиев: «Я возмущен собой, тренерами, игроками. Наша игра в обороне — это кошмар!»

5 ноября 2017, 17:27
5

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал домашнее поражение от «Анжи» (1:2) в матче 16-го тура чемпионата России.

— Традиционный комментарий по игре начинается для меня нетрадиционно – я возмущен. И возмущен всеми – собой, тренерами, игроками… Вот так, как мы играли в обороне, мы не имеем права играть. Это же кошмар!

Такие ошибки, которые приводили ко второму голу, например… На ровном месте, на мяче первый Мельников, его мяч, вдруг он падает… Ну и поле у нас, конечно, замечательное.

— С чем связана такая игра в обороне?

— Не знаю, честно говоря. Средняя линия не успевала в подборе, который мы проигрывали. Мобильности нам не хватало. Порой сопровождали глазами игроков, владевших мячом. Считаю, что и в подготовке мы некоторые акценты изменили – может, и это сказалось. Я и заменами недоволен. Это по своей части, тренерской.

— С чем была связана замена Януша Гола?

— Гола ударили локтем, и у него голова кружилась. Может, и раньше стоило это сделать, но он не дал нам эту информацию. Ошибаются все, мы все ошибаемся.

Но есть вещи, которые нельзя делать на поле. И они прекрасно знают, что можно, а что нельзя. Вот, сегодня делали то, что нельзя. А во втором тайме имели значительное преимущество, переигрывали соперника, могли более остро атаковать, могли, так же атакуя, забить. Если бы не пропустили, было бы легче. А сейчас такое состояние… В одном ключе работаешь, вроде вышли на какой-то уровень, стараемся его сохранить, а потом вдруг получили такое безобразие… Конечно, это неприятно.

«Амкар» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице с 17-ю очками. Поражение от «Анжи» было первым за два месяца для пермяков.

Источник: ФК «Амкар»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Анжи Гаджиев Гаджи
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1509892441
нет болгара у Амкара вот и нет Амкара
Ответить
insider_retro
1509892992
В обороне - кошмар, а в нападении ещё больший кошмар!!.. Без голов нет побед, без побед нет нормального набора очков... Печаль...
Ответить
BRO_football
1509894977
Какие нафиг проблемы в обороне? У Амкара лучшая оборона в этом сезоне с пропущенными 12 мячами. Меньше только у Зенита - 9. И с таким результатом Гаджиев смеет возмущаться?!
Ответить
OfaZavr
1509896933
вроде ведь всегда Амкар хорошо в обороне играет пусть и не забивает, что с ними сегодня?
Ответить
perm 242
1509897615
да уж ....
Ответить
Главные новости
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
20:12
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
2
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
19:30
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
8
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу
18:43
Сафонов получил оценку от L’Equipe за проигранный Суперкубок Франции
18:33
1
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
6
Все новости
Все новости
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
20:03
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
7
Карседо ответил, что с Барко
19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
18:22
1
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
6
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
18:15
2
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
9
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
4
Карседо описал Даку тремя словами
17:52
1
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
10
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
11
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
2
«Не самый лучший»: экс-директор «Спартака» недоволен футболистом команды
17:03
4
Агент прояснил будущее переставшего забивать Тюкавина
16:59
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Семенов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне РПЛ
16:39
1
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
4
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
16
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
«Краснодар» благословили на чемпионство
15:00
3
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
16
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+