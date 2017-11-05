Гаджиев: «Я возмущен собой, тренерами, игроками. Наша игра в обороне — это кошмар!»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал домашнее поражение от «Анжи» (1:2) в матче 16-го тура чемпионата России.

— Традиционный комментарий по игре начинается для меня нетрадиционно – я возмущен. И возмущен всеми – собой, тренерами, игроками… Вот так, как мы играли в обороне, мы не имеем права играть. Это же кошмар!

Такие ошибки, которые приводили ко второму голу, например… На ровном месте, на мяче первый Мельников, его мяч, вдруг он падает… Ну и поле у нас, конечно, замечательное.

— С чем связана такая игра в обороне?

— Не знаю, честно говоря. Средняя линия не успевала в подборе, который мы проигрывали. Мобильности нам не хватало. Порой сопровождали глазами игроков, владевших мячом. Считаю, что и в подготовке мы некоторые акценты изменили – может, и это сказалось. Я и заменами недоволен. Это по своей части, тренерской.

— С чем была связана замена Януша Гола?

— Гола ударили локтем, и у него голова кружилась. Может, и раньше стоило это сделать, но он не дал нам эту информацию. Ошибаются все, мы все ошибаемся.



Но есть вещи, которые нельзя делать на поле. И они прекрасно знают, что можно, а что нельзя. Вот, сегодня делали то, что нельзя. А во втором тайме имели значительное преимущество, переигрывали соперника, могли более остро атаковать, могли, так же атакуя, забить. Если бы не пропустили, было бы легче. А сейчас такое состояние… В одном ключе работаешь, вроде вышли на какой-то уровень, стараемся его сохранить, а потом вдруг получили такое безобразие… Конечно, это неприятно.

«Амкар» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице с 17-ю очками. Поражение от «Анжи» было первым за два месяца для пермяков.