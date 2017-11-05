Гаджиев — о матче с «Анжи»: «Так играть в обороне, как мы сегодня, нельзя»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение в матче 16-го тура чемпионата России от «Анжи» (1:2).

«Очень часто проигравшие владеют мячом, атакуют и тем не менее проигрывают. Владение мячом, атака — это далеко не все, что надо. Надо было более надежно играть в обороне.

Даже в ситуации, когда мы владели инициативой, сколько мы пропустили контратак? Концовку видели? Так играть, как мы сегодня сыграли в обороне, нельзя. Так «Амкар» не играл.

Нельзя сказать, что у нас было много моментов, но достаточно, чтобы забить один гол. Может быть, не надо было суетиться, слишком много было поспешных решений. Ну а потом хорошо играл «Анжи» в обороне и выходили в контратаку достаточно быстро», — сказал Гаджиев в эфире телеканала «Наш Футбол».

«Амкар» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. Это первое поражение команды за два месяца.