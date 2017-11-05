Натхо: «Матч с «Локо»? Победить очень важно, хотим сохранить набранный после «Базеля» ход»

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился ожиданиями от матча 16-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

«Сегодня будет непростой матч, тем более это дерби. Мы боремся с «Локомотивом» в чемпионате, они идут на первом месте, так что победить очень важно. Кроме того, мы хотим сохранить набранный ход после победы в Базеле (матч с «Базелем» закончился со счетом 1:2 в пользу армейцев — прим. ред.)», – сказал Натхо.

Встреча начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.