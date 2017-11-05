Галактионов – о будущем в «Ахмате»: «Жизнь научила не витать в облаках»

И.о. главного тренера грозненского «Ахмата» Михаил Галактионов ответил на вопрос о своем будущем в клубе. Напомним, что 4 ноября чеченцы победили в 16 туре РФПЛ «Ростов» (1:0).

– Если дальше будут удачные игры, есть ли вероятность, что вы останетесь главным тренером? И если поступит такое предложение от руководства клуба, вы согласитесь?

– Знаете, жизнь и работа в национальной сборной России, пройдя чемпионат Европы и чемпионат мира, научили не витать в облаках. Есть ближайшая игра, наша задача – добросовестно подготовить команду к ней. Что будет дальше – вопрос совершенно другой. И думаю даже не стоит его сейчас поднимать. Наша задача работать, а все остальное – решение руководства клуба.