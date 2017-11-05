Президент «Ахмата» сообщил, что Галактионов продолжит тренировать команду

Президент грозненского «Ахмата» Магомед Даудов отреагировал на победу команды в матче 16 тура РФПЛ против «Ростова» (1:0). Функционер отметил, что и.о. главного тренера Михаил Галактионов пока не покидает пост.

«С этой победой я поздравляю главного болельщика футбольного клуба «Ахмат», дорогого брата, Главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, всех фанатов и поклонников родной команды!

Победа была очень важна сегодня. В последних играх удача была не на нашей стороне, и завоеванные три очка позволяют держаться в группе команд, претендующих на места в Лиге Европы и снимают с игроков психологический груз.

После отставки Олега Кононова команду к прошедшей игре готовил Михаил Галактионов, назначенный мною исполняющим обязанности главного тренера. Михаил Михайлович продолжает работать в своей должности и готовит команду к предстоящим играм. «Ахмат» – сила!!!» – написал Даудов.

«Ахмат» идет на восьмом месте РФПЛ.