Сборная Аргентины будет готовиться к матчу со сборной России на базе «Спартака»

Стало известно, когда сборная Аргентины прибудет в Россию, чтобы начать подготовку к товарищескому матчу с местной сборной. Так, южноамериканцы прилетят в Москву 6 ноября, когда и начнут учебно-тренировочный сбор.

Сначала аргентинцы будут работать в составе девяти человек во главе с главным тренером Хорхе Сампаоли, а затем прибудут и другие футболисты, сообщает официальный сайт АФА.

Тренироваться «альбиселеста» будет в Тарасовке на базе московского «Спартака». Матч Россия – Аргентина пройдет 11 ноября в «Лужниках».