Гранквист: «Заболотный или Дзюба? Не хочу сравнивать, они оба хороши»

Капитан «Краснодара» Андреас Гранквист прокомментировал победу над «Тосно» (1:3) в матче 16-го тура чемпионата России. Также игрок рассказал о своих планах на будущее.

«Мы знали, что будет тяжело. У «Тосно» в нападении два больших форварда. Мы были готовы, что они будут играть забросами на них. Пропустили быстрый гол, но после него мы начали играть действительно хорошо.

Во второй тайме «Тосно» был лучше, но мы выдержали. Это очень важная победа для нас.

Заболотный — большой и сильный, хорошо борется за мячи. Он молодой парень, хороший игрок, у него хорошее будущее. Не хочу сравнивать его и Дзюбу, они оба хороши.

В данный момент мне нечего сказать о контракте. Я счастлив здесь, я в хорошем клубе. Мы узнаем, что будет дальше. Но у меня есть семья. Мы в России уже 5 лет вместе с дочкой. Возможно, пришла пора двигаться дальше», — сказал Гранквист.

«Краснодар» с 27-ю очками идет на третьем месте в турнирной таблице.