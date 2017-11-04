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  • Парфенов — о матче с «Краснодаром»: «Испугались, что можем победить» 

Парфенов — о матче с «Краснодаром»: «Испугались, что можем победить» 

4 ноября 2017, 20:19
5

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:3) в матче 16-го тура чемпионата России.

«Начало вышло удачным. Забили быстрый мяч, но потом, наверное, немного испугались, что можем победить.

Перед каждым пропущенным мячом мы упускали возможность забить и развить преимущество, не реализовали много моментов, тогда как соперник использовал все свои шансы.

Думаю, по качеству игры в атаке, это одна из лучших наших игр, но мы совершили ряд индивидуальных ошибок в обороне, за которые нас наказали. Будем исправлять их», — сказал Парфенов.

«Тосно» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице, набрав 17 очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Тосно Краснодар Парфенов Дмитрий
Комментарии (5)
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MrSmit
1509821037
Как играть с Локомотивом, Спартаком так страх как рукой снимает...
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Вомбат
1509821116
Это те, кто живет в Ленобласти и знает финансовые возможности Форт Груп, испугались когда Тосно вышло в РФПЛ. Нечего там делать командам с таким бюджетом (да и тот не исполняется). Только у Амкара в РФПЛ такой бюджет, но Амкару полегче - и опыт игры в РФПЛ есть, и мастерство есть у игроков. А у Тосно только 6 игроков уровня РФПЛ (Заболотный, Юрченко, Чернов, Галиуллин, Карницкий, Мирзов), да запредельная самоотдача. Что придется вылетать - было ясно с самого начала. В ФНЛ команде Фор Груп находиться - в самый раз. Игроки уровня Заболотного и Юрченко уйдут, а по тем кто будет играть, будет действовать потолок зарплат.
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СОКОЛ САРАТОВ
1509830094
опыта маловато
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APchelov
1509832183
Ничего. Ещё 14 очков, и пропишутся в рфпл. А там посмотрим.
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Опорник84
1509863116
Испугались победить, как-то все это странновато! Для этого футбол и существует что-бы в нем побеждать!
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