Парфенов — о матче с «Краснодаром»: «Испугались, что можем победить» 

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:3) в матче 16-го тура чемпионата России.

«Начало вышло удачным. Забили быстрый мяч, но потом, наверное, немного испугались, что можем победить.

Перед каждым пропущенным мячом мы упускали возможность забить и развить преимущество, не реализовали много моментов, тогда как соперник использовал все свои шансы.

Думаю, по качеству игры в атаке, это одна из лучших наших игр, но мы совершили ряд индивидуальных ошибок в обороне, за которые нас наказали. Будем исправлять их», — сказал Парфенов.

«Тосно» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице, набрав 17 очков.