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РФПЛ. «Краснодар» впервые с сентября выиграл второй матч подряд

4 ноября 2017, 18:22
4

Встреча 16-го тура чемпионата России «Тосно»«Краснодар» завершилась победой гостей со счетом 3:1. В составе «быков» отличились Федор Смолов (дважды) и Юрий Газинский. За хозяев забил Антон Заболотный.

Команда Игоря Шалимова набрала 27 очков и временно подвинула ЦСКА с третьего места в турнирной таблице. Армейцы завтра встретятся с «Локомотивом».

Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

Тосно (Ленинградская область) – Краснодар – 1:3 (1:3)

Голы: 1:0 – Заболотный, 4; 1:1 – Смолов, 12; 1:2 – Газинский, 35; 1:3 – Смолов, 38.

«Тосно»: Юрченко, Сухарев (Мелкадзе, 87), Буйволов, Чернов, Дугалич, Галиулин (Роша, 72), Мирзов, Трошечкин, Карницкий, Заболотный, Марков (Труйич, 78).

«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Мамаев (Жоаозиньо, 71), Газинский, Петров, Каборе, Перейра (Жигулев, 87), Клаэссон (Вандерсон, 81), Смолов.

Предупреждения: Марков, 39; Чернов, 90+2 – нет.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Тосно Краснодар
Комментарии (4)
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батог
1509809193
Быки с победой!!! Судья молодец, не дал Тосно сыграть грубо!!! Я уже думал Федун сглазил Заболотного, но парень забил! Знать Федун не ведьмак!
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VeniaminS
1509810921
хорошо настроились на игру
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Garrincha58
1509810935
второй тайм не стоило и смотреть
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oyabun
1509811917
Прикольно сыграли команды. Все голы в первом тайме. Второй можно было договориться не играть, а сразу уже пойти отмечать праздник ))
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