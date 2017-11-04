РФПЛ. «Краснодар» впервые с сентября выиграл второй матч подряд

Встреча 16-го тура чемпионата России «Тосно» – «Краснодар» завершилась победой гостей со счетом 3:1. В составе «быков» отличились Федор Смолов (дважды) и Юрий Газинский. За хозяев забил Антон Заболотный.

Команда Игоря Шалимова набрала 27 очков и временно подвинула ЦСКА с третьего места в турнирной таблице. Армейцы завтра встретятся с «Локомотивом».

Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

Тосно (Ленинградская область) – Краснодар – 1:3 (1:3)

Голы: 1:0 – Заболотный, 4; 1:1 – Смолов, 12; 1:2 – Газинский, 35; 1:3 – Смолов, 38.

«Тосно»: Юрченко, Сухарев (Мелкадзе, 87), Буйволов, Чернов, Дугалич, Галиулин (Роша, 72), Мирзов, Трошечкин, Карницкий, Заболотный, Марков (Труйич, 78).

«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Мамаев (Жоаозиньо, 71), Газинский, Петров, Каборе, Перейра (Жигулев, 87), Клаэссон (Вандерсон, 81), Смолов.

Предупреждения: Марков, 39; Чернов, 90+2 – нет.

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