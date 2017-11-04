Мельгарехо: «Матч с «Зенитом» был очень сложным, после него стало понятно, что «Спартак» будет чемпионом»

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо поделился ожиданиями от матча 16-го тура РФПЛ с «Уфой». Также парагваец рассказал, что самой тяжелой игрой в его спартаковской карьере стал матч второго круга прошлого сезона против «Зенита» (2:1) в Москве.

– В игре с «Ростовом» доставить истинную радость болельщикам – победить – не удалось...

– К сожалению. Очень хотелось выиграть. До этого матча мы дважды уступали в Ростове-на-Дону. В этот раз сыграли вничью, но, естественно, это не тот результат, которого хотели добиться. Мечтали победить. Увы, не удалось.

– В воскресенье «Спартак» встретится с «Уфой». После сложного гостевого матча с «Севильей» хватит ли сил на успех в домашней игре с уфимцами?

– Надеюсь. «Уфа» — неудобный соперник. Хорошая, сильная, сыгранная команда. Думаю, что нас ожидает матч, похожий на тот, что был с «Амкаром». Потому что уфимцы тоже хорошо обороняются. Чтобы игра была интересной, зрелищной, чтобы удалось забить, нужно будет много двигаться. Встреча точно станет непростой.

– За то время, что вы в «Спартаке», какой матч оказался для вас самым сложным?

– Игра с «Зенитом» весной 2017-го. Вышел на замену при счете 1:1. Сразу после этого «Спартак» забил второй мяч. Но следующие двадцать минут были для меня ужасом: мы постоянно оборонялись, «Зенит» прессинговал. Питерцы хотели отыграться. Для меня это было тяжело. Хорошо, что сумели удержать счет. Думаю, в тот момент и была поставлена точка. Стало понятно, что мы станем чемпионами.

Матч «Спартак» – «Уфа» состоится в воскресенье, 5 ноября, и начнется в 19:00 по московскому времени.