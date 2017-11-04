Надсон после просмотра русских клипов захотел завершить карьеру в «Крыльях Советов»

Защитник самарских «Крыльев Советов» Надсон, ранее заявивший о желании получить российский паспорт, посмотрел популярные российские музыкальные клипы. После этого он захотел закончить карьеру на берегах Волги.

«Мне очень нравится в России. Я уже пятый год здесь, и по-настоящему люблю эту страну. Хочу получить российский паспорт и играть за «Крылья» в будущем.

Здесь классные болельщики, которые любят футбол. Я бы хотел завершить карьеру именно в Самаре», – сказал бразилец.

Надсон пришел в «Крылья Советов» из бельгийского «Генка»