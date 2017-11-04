Дани Алвес хочет поиграть в Англии

Защитник французского «ПСЖ» Дани Алвес дал понять, что еще рассчитывает поиграть в Англии. Напомним, что бразильцу уже 34 года.

«Летом у меня действительно была возможность стать футболистом «Манчестер Сити». Мне было бы интересно поработать с Хосепом Гвардиолой вновь. Однако я выбрал Париж из бытовых соображений: моя девушка вряд ли смогла бы найти хорошую работу в Британии.

При этом я не скрываю, что еще хочу поиграть в английском чемпионате», – сказал южноамериканец.

В текущем сезоне Лиги 1 Алвес провел шесть матчей.