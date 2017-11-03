Болельщик «Марселя»: «Эвра оскорбил наших матерей»

Болельщик «Марселя» Вильям прокомментировал ситуацию с удалением Патриса Эвра до начала матча Лиги Европы против «Витории Гимараеш». 36-летний француз ударил фаната ногой по лицу.

«Во время разминки мы начали подкалывать Эвра, потому что в последних матчах он играл так себе. Он почему-то стоял вместе с нападающими и бил по воротам. Мяч после его ударов летел мимо, хотя он профессиональный футболист. Один раз он попал в голову фанату. После этого он начал нас оскорблять. Так все и началось.

Не могу сказать, что именно мы ему кричали, но это были матерные выражения. В ответ он оскорбил наших матерей. Нашему поведению нет оправданий, но Эвра повел себя хуже», – сказал француз.

Ранее мнением об инциденте поделился главный тренер «Марселя» Руди Гарсия.

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