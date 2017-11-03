Тренер «Марселя» призвал Эвра держать себя в руках

Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия не стал оправдывать поведение защитника команды Патриса Эвра, который ударил болельщика во время разминки перед матчем Лиги Европы с «Виторией Гимараеш» (0:1).

«Патрис является опытным футболистом. И он не должен позволять себе реагировать на такое, это очевидно.

Считаю, что никак нельзя отвечать на оскорбления, какими бы ужасными они ни были. Он должен научиться держать себя в руках», – сказал Гарсия.

Напомним, что в клубе пообещали разобраться с этим инцидентом.