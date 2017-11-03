Экс-полузащитник ЦСКА Тошич – в команде недели Лиги Европы

УЕФА опубликовала сборную 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

В список попал полузащитник «Партизана» Зоран Тошич. 30-летний серб забил гол в матче против «Скендербеу» (2:0). С июля 2010 года по август 2017 Тошич выступал за ЦСКА.

Вратарь: Мариано Барбоса («Вильярреал»).

Защитники: Альберто де ла Белья («Реал Сосьедад»), Михал Люфтнер, Петер Анкерсен (оба – «Копенгаген»), Марвин Бодри («Зюлте-Варегем»).

Полузащитники: Серхио Каналес («Реал Сосьедад»), Зоран Тошич («Партизан»), Мемфис Депай («Лион»), Доминик Прокоп («Аустрия»).

Нападающие: Михал Крменчик («Виктория»), Юя Осако («Кельн»).