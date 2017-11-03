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Кокорин заявил, что не забивал из-за проблем со здоровьем

3 ноября 2017, 07:54
11

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рад, что его гол принес ничейный результат в матче с «Русенборгом» в Лиге Европы. По его словам, важно было не проиграть, чтобы обеспечить команде выход в плей-офф турнира.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Русенборг» – «Зенит» закончился со счетом 1:1. После этой встречи «Зенит» обеспечил себе выход в следующий раунд турнира. Команда занимает первую строчку в турнирной таблице группы L с 10-ю очками. Норвежцы идут на третьем месте с четырьмя баллами в активе.

— Хорошо, что забили в конце. Ничья — неважный результат, но мы выполнили задачу — вышли из группы. Дальше вопрос, с какого места. После этого можно уже переключаться на наши дела в чемпионате России.

— Незасчитанный гол Артема Дзюбы раззадорил «Зенит»?

— Очень тяжело давалась игра, гол у нас отменили, поэтому просто закономерно, что в итоге добились своего. Главное, что вышли в плей-офф, теперь будем играть, чтобы выйти с первого места.

— Вы не забивали на протяжении шести матчей, какие эмоции от забитого мяча?

— Честно говоря, нет особых эмоций от гола, хоть и давно не забивал.

— Были какие-то проблемы из-за того, что выходили играть на фланге?

— Не скажу, что у меня были проблемы из-за этого. Просто так совпало, что не забивал. Вот в этот раз я вышел центрфорвардом. В итоге, хорошо, что забил, когда уже перешел на край. Хотя опять-таки забил с позиции центрального нападающего. Так что тут нельзя что-то однозначно утверждать.

— Так что были за трудности у команды, почему долго не можете выиграть?

— Просто надо было решить некоторые проблемы.

— Игровые?

— Нет, со здоровьем, и сейчас дела пойдут лучше. И команда будет побеждать.

— Поддержка фанатов из Санкт-Петербурга помогла?

— Конечно, так и должно было. Непривычно много народу оказалось, нас очень хорошо поддерживали.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Русенборг Дзюба Артем Кокорин Александр
Комментарии (11)
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dyema
1509688033
Давай , пора уже включаться! В Европе задача минимум решена, надо и в чемпе навёрстывать упущенное, а то кое-кто начинает голову поднимать........
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Большой Медведь
1509688355
Молодец Кокорин.
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ДАША Д
1509692641
Если у Кокорина проблемы со здоровьем, то Дзюба вообще труп.
Ответить
ALeX-161-rus
1509693323
Палец болел?))
Ответить
Jenea83
1509693912
Надеюсь на ЧМ болеть не будет, и поможет сборной удачно выступить.
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3a zenit
1509704644
Монте-Карло своих не бросает!
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raritet
1509707736
хотя мы тут все стебаемся над здоровьем футболистов, но иногда забывается, что они такие же люди , как и мы , только гораздо богаче, и вполне логично, что , как и мы подвержены заболеваниям, фобиям. В общем, дай бог здоровья нашим футболистам и пусть они при помощи здоровья хотя бы выйдут из группы на ЧМ. Думаю, все будут рады.
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Silicium
1509714042
Пришел ноябрь. Наши команды дружно просели. А ведь был опыт успешного преодоления этого периода, правда небогатый - (киевское и тбилисское Динамо, тот же ЦСКА , Зенит, да и Спартак). И как показал дальнейший ход событий, дело было вовсе не величии игроков - исполнителей, а в правильной методике подготовки. Вот и стоит взять тот опыт, проанализировать и творчески применить.
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igormaddog
1509757665
Плохому танцору всегда яйца мешают!!!
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Антибиотик
1509777129
Никто не знает, почему после гола Кокорин постоянно засовывает палец в рот и сосет? Я его уже начал сосущим футболистом называть)
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