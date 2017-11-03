Кокорин заявил, что не забивал из-за проблем со здоровьем

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рад, что его гол принес ничейный результат в матче с «Русенборгом» в Лиге Европы. По его словам, важно было не проиграть, чтобы обеспечить команде выход в плей-офф турнира.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Русенборг» – «Зенит» закончился со счетом 1:1. После этой встречи «Зенит» обеспечил себе выход в следующий раунд турнира. Команда занимает первую строчку в турнирной таблице группы L с 10-ю очками. Норвежцы идут на третьем месте с четырьмя баллами в активе.

— Хорошо, что забили в конце. Ничья — неважный результат, но мы выполнили задачу — вышли из группы. Дальше вопрос, с какого места. После этого можно уже переключаться на наши дела в чемпионате России.

— Незасчитанный гол Артема Дзюбы раззадорил «Зенит»?

— Очень тяжело давалась игра, гол у нас отменили, поэтому просто закономерно, что в итоге добились своего. Главное, что вышли в плей-офф, теперь будем играть, чтобы выйти с первого места.

— Вы не забивали на протяжении шести матчей, какие эмоции от забитого мяча?

— Честно говоря, нет особых эмоций от гола, хоть и давно не забивал.

— Были какие-то проблемы из-за того, что выходили играть на фланге?

— Не скажу, что у меня были проблемы из-за этого. Просто так совпало, что не забивал. Вот в этот раз я вышел центрфорвардом. В итоге, хорошо, что забил, когда уже перешел на край. Хотя опять-таки забил с позиции центрального нападающего. Так что тут нельзя что-то однозначно утверждать.

— Так что были за трудности у команды, почему долго не можете выиграть?

— Просто надо было решить некоторые проблемы.

— Игровые?

— Нет, со здоровьем, и сейчас дела пойдут лучше. И команда будет побеждать.

— Поддержка фанатов из Санкт-Петербурга помогла?

— Конечно, так и должно было. Непривычно много народу оказалось, нас очень хорошо поддерживали.