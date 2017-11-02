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  • Деменко: «Зенит» хочет досрочно выйти из группы ЛЕ, чтобы готовиться к РФПЛ»

Деменко: «Зенит» хочет досрочно выйти из группы ЛЕ, чтобы готовиться к РФПЛ»

2 ноября 2017, 18:31
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Экс-полузащитник «Зенита» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча петербургского клуба против «Русенборга» в Лиге Европы.

«Футболисты и весь тренерский штаб питерского клуба хотят сразу обыграть норвежскую команду и досрочно выйти в весеннюю стадию турнира. Будет возможность уже непосредственно готовиться к чемпионату России, а кому-то из игроков дать отдых. Тем более чемпионат в декабре уже закончится. «Зенит», конечно, сильнее выглядит. Погодные условия могут как-то влиять, но в футбол в принципе две команды играют в одинаковой обстановке. Класс игроков «Зенита» сильнее, при всем уважении к «Русенборгу».

Много писали и говорили, что Александр Кокорин давно не забивает (на протяжении шести матчей – прим. «Бомбардира»), но такое бывает, когда футболисту много внимания уделяют. Забиваешь в каждом матче, а потом наступает момент, когда остановишься. Нельзя сказать, что Саша сбавил обороты. Мы видим, что он в хорошей форме, есть моменты, но где-то реализация подводит. Не думаю, что это связано с физическим состоянием Кокорина. Просто такое бывает в футболе.

«Русенборг» — команда добротная, умеет играть, навязывает свой футбол: он у них более атлетичный. Норвежцы — команда с именем, в Лиге чемпионов играли, а сейчас в Лиге Европы. «Зениту» предстоит тяжелый матч, но я поставлю на победу питерцев — 3:1», — сказал Деменко.

Начало встречи в Тронхейме – 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Русенборг Зенит Деменко Максим
Комментарии (1)
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insider_retro
1509637795
Класс игроков - понятие, достаточно, размытое и не определённое!... Разве что, плясать от стоимости контрактов, но это не правильно... Сильнее или слабее - игра покажет... А то, помню, с израильтянами вышли на классе сыграть... Хотят досрочно выйти - вперёд, добывать победу!!
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