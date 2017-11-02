Клубы АПЛ в текущем сезоне ЛЧ выиграли больше матчей, чем за весь прошлый

Вчера «Тоттенхэм» со счетом 3:1 обыграл «Реал» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В параллельной встрече «Манчестер Сити» одержал победу над «Наполи» – 4:2. Во вторник «Манчестер Юнайтед» победил «Бенфику» с минимальным преимуществом.

Сумма побед английский клубов в текущей Лиге чемпионов составила 15. В прошлом сезоне команды Премьер-лиги одержали 14 побед за весь розыгрыш.

В прошлом сезоне дальше всех дошел «Лестер». Команда под руководством Крейга Шекспира выбыла из турнира на стадии 1/4 финала, уступив «Атлетико» с общим счетом 1:2.

Английские клубы – снова короли Лиги чемпионов. Это надолго