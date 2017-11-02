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Давыдов: «У Кокорина пропал фарт»

2 ноября 2017, 06:53
7

Бывший главный тренер «Зенита», который сейчас руководит второй командой сине-бело-голубых, Анатолий Давыдов не видит проблем в том, что Александр Кокорин перестал забивать в последних матчах. По его словам, в этот момент должны проявить свои лидерские качества другие футболисты команды.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Русенборг» – «Зенит» состоится в четверг, 2 ноября, в 23:05 по московскому времени.

– В Лиге Европы «Зенит» выиграл все три матча, но в Премьер-лиге не все ладится – всего два очка в последних четырех встречах, крупное поражение от «Локомотива» на своем поле. В чем проблема?

– Еврокубки всегда дают хороший настрой. Все хотят проверить себя на этом уровне, показать командный футбол, свой стиль. Что касается чемпионата… Против «Локомотива» у «Зенита» удачно складывался первый тайм – создали достаточно моментов, чтобы забить голы и набрать очки, но так сложилось, что не забили и при этом потеряли чувство опасности. Во второй половине захотели исправить упущения в реализации, раскрылись больше, чем нужно, а в итоге попались на контратаках. Часто соперники играют против «Зенита» вторым номером, закрываются. Это объяснимо – футболисты петербуржцев сильнее многих оппонентов в исполнительском мастерстве, в технике. Такая оборонительная тактика достаточно изучена, но время от времени она срабатывает.

– Даже Манчини отметил тот факт, что перестал забивать Кокорин и это, пусть и не катастрофа, но проблема. Что случилось?

– Просто против него принялись играть внимательнее, стало больше подстраховки. Это вполне естественно. Тренеры соперников дают установку действовать против Кокорина с особой концентрацией, включается групповой отбор. Нападающего либо сразу атакуют двое, либо один защитник отбирает, а второй подстраховывает. Еще стали внимательнее играть против него в штрафной. В последних матчах были моменты, когда Кокорин должен был забивать, но у него пропал фарт. Ничего страшного – в «Зените» есть другие хорошие нападающие, которые обязаны взять бомбардирское бремя на себя. Играть за счет Кокорина, который оттягивает на себя двоих-троих защитников. Нужно использовать свободные зоны, агрессивнее угрожать воротам. Раз Александру стали больше уделять внимания, значит, пора проявлять лидерские качества и другим игрокам.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит Кокорин Александр Давыдов Анатолий
Комментарии (7)
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Garrincha58
1509604923
Ничего страшного – в «Зените» есть другие хорошие нападающие,где они? ау!!! покажите хоть одного да и самого Кокорина нельзя назвать хорошим нападающим их Нету в Зените
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OfaZavr
1509612208
сдулся да и все он, так сверкнул немного да опять за старое.
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Ray Coach
1509612527
Его опять на фланг убрали. Зачем не понятно. Не его это позиция. Вот и не забивает.
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Decorhome
1509624250
Как только стал попадать в топы тура Лиги Европы, что то сломалось). Шутка
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Йост
1509645466
Шанс для Артема...
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