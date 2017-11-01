Глушаков: «Игорь Денисов не помешал бы сборной»

Капитан «Спартака» и сборной России Денис Глушаков признался, что не обращает внимания на падение национальной команды в рейтинге ФИФА. По его словам, важнее, чтобы команда показала сыгранность накануне старта чемпионата мира-2018.

– Как вы относитесь к разговорам о том, что сборная падает в рейтинге все ниже?

– Я не смотрю на рейтинги, голова забита другим. Главное, чтобы команда была сыграна и подошла к турниру без травм. Зачастую бывает, что наигрывается футболист на ту или иную позицию, а затем он по причине травмы выбывает. Надеюсь, у нас такого не случится.

– Вы возглавите делегацию по возвращению братьев Березуцких, если вам поручат?

– Нет, я в таком участвовать не буду. Думаю, что они сами не захотят. Я, кстати, говорил с Васей на этот счет и понял, что он вряд ли желает вернуться в сборную. А лучше спросите у него сами.

– Бывают моменты, когда вы с Черчесовым не согласны?

– Такого нет. Возникают темы обсуждения стандартов, кому как удобнее играть при розыгрыше тех или иных положений.

– Игорь Денисов усилил бы сборную, на ваш взгляд?

– Он хороший опытный игрок, не помешал бы, наверное.