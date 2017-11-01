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Глушаков: «Игорь Денисов не помешал бы сборной»

1 ноября 2017, 10:52
6

Капитан «Спартака» и сборной России Денис Глушаков признался, что не обращает внимания на падение национальной команды в рейтинге ФИФА. По его словам, важнее, чтобы команда показала сыгранность накануне старта чемпионата мира-2018.

– Как вы относитесь к разговорам о том, что сборная падает в рейтинге все ниже?

– Я не смотрю на рейтинги, голова забита другим. Главное, чтобы команда была сыграна и подошла к турниру без травм. Зачастую бывает, что наигрывается футболист на ту или иную позицию, а затем он по причине травмы выбывает. Надеюсь, у нас такого не случится.

– Вы возглавите делегацию по возвращению братьев Березуцких, если вам поручат?

– Нет, я в таком участвовать не буду. Думаю, что они сами не захотят. Я, кстати, говорил с Васей на этот счет и понял, что он вряд ли желает вернуться в сборную. А лучше спросите у него сами.

– Бывают моменты, когда вы с Черчесовым не согласны?

– Такого нет. Возникают темы обсуждения стандартов, кому как удобнее играть при розыгрыше тех или иных положений.

– Игорь Денисов усилил бы сборную, на ваш взгляд?

– Он хороший опытный игрок, не помешал бы, наверное.

Источник: «Советский спорт»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Спартак Глушаков Денис
Комментарии (6)
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Виктор12
1509525252
Некоторые усиленно проталкивают Денисова и, буквально, СИЛКОМ его НАВЯЗЫВАЮТ Черчесову! Какой Денисов??? В какую сборную??? Денисов по уровню игры НЕ СООТВЕТСТВУЕТ сборной! Если бы я выбирал состав, то однозначно, пригласил бы Зобнина, а не Денисова. Да и по Глушакову и Комбарову решение принято верное! Спрашивается! Зачем Денисова всё время НАВЯЗЫВАТЬ Черчесову??? Даже в прошедшем матче Локомотива с Зенитом, Денисов играл средне и ничем не выделялся! А в уже проведённых матчах Денисов играл хуже всех в клубе! И те поражения, которые имеет Локомотив прямая вина Денисова! Денисов стимулирует ПЛЯСКИ вокруг себя, вот поэтому они и продолжаются! Игорю Денисову не место в сборной! Как он безобразно сыграл в матче с Уфой! Поражение Локомотива, в том числе, и на его совести. Как с такой безобразной игрой брать Денисова в сборную??? Раньше Денисова брали в сборную по питерскому БЛАТУ! А сейчас Денисов сдулся и не играет. Следовательно: - Черчесову НЕ НУЖЕН игрок, который плохо играет за клуб Локомотив. Станислав Черчесов правильно сделал, что не вызвал Денисова в сборную! Некоторые сватают И. Денисова в сборную, но И. Денисов партачит в Локомотиве и плохо играет. Давно пора прекратить сборную свистопляску вокруг Денисова! Пусть Денисов, для начала, повысит уровень игры за Локомотив, а по блату его в сборную никто приглашать НЕ БУДЕТ. Всё это уже в прошлом и незачем к ним Черчесову возвращаться!!! Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!
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Rockstody
1509525584
Все понимают,что он нужен в сборной,кроме тренера..
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Diesel133
1509525841
смотри, как бы тебя из сборной за такие слова не поперли!
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vanegluxov
1509526303
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok
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Alex ostrov
1509544539
Если объективно то на данный момент Денисов на порядок лучше выглядит на поле чем Глушаков
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