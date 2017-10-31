Упамечано интересен «Манчестер Юнайтед» и «Милану»

Защитник «Лейпцига» Дайот Упамечано может продолжить карьеру в Англии или Италии. Как сообщается, 19-летний футболист входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» и «Милана». Нынешний контракт француза рассчитан на четыре года. «Лейпциг» приобрел хавбека в январе 2017 года у «Зальцбурга» за 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Упамечано входит в число возможных новичков «Барселоны». В текущем сезоне защитник провел в чемпионате Германии восемь матчей, в которых результативными действиями не отметился.