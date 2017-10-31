Вальверде уверен, что его помнят в «Олимпиакосе»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде вспомнил свою работу в «Олимпиакосе», с которым его команде предстоит встретиться в Лиге чемпионов.

«Уверен, болельщики «Олимпиакоса», где я раньше работал, встретят меня тепло. Не сомневаюсь, что они, как всегда, будут горячо поддерживать свою команду. В «Олимпиакосе» у меня было много памятных матчей и событий, трудно выделить что-то одно. Это и поединки чемпионата, и еврокубки, и незабываемые финалы Кубка Греции.

Последний тур показал, насколько тяжело играть в чемпионате Испании. У нас был непростой выезд в Бильбао, «Реал» проиграл «Жироне», «Атлетико» потерял очки, трудные матчи получились у «Валенсии» и «Севильи». Дистанция между клубами сокращается. Мы должны безостановочно работать над собой. Нужно быть готовыми к неприятностям в любой момент», – заявил Вальверде.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос» – «Барселона» состоится во вторник, 31 октября, в 22:45 по московскому времени. Греки занимают последнюю строчку в турнирной таблице группы D, не набрав ни одного очка, каталонцы идут первыми с девятью баллами в своем активе.