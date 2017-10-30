РФПЛ. «Ахмат» и «Анжи» в добавленное время обменялись голами и сыграли вничью

В заключительном матче 15 тура РФПЛ встретились два кавказских коллектива – «Ахмат» и «Анжи». Более чем девяносто минут матча прошли без голов, однако в концовке было забито два мяча.

Как итог ничья, благодаря которой дагестанцы покинули последнее место таблицы.

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Ахмат (Грозный) – Анжи (Махачкала) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Сампайо, 90+3; 1:1 – Яковлев, 90+6.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Анхель, Сампайо, Бериша, Роши (Лео, 56), Швец, Исмаэл, Садаев (Мбенгуе, 46), Митришев (Бацуев, 84).

«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Самарджич, Афонин, Бакаев, Брызгалов, Хубулов (Гулиев, 63), Данченко, Прудников (Долгов, 89), Маркелов, Яковлев.

Предупреждения: Бериша, 90; Мбенгуе, 90+5 – Яковлев, 90; Брызгалов, 90.

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