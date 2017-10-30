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  • РФПЛ. «Ахмат» и «Анжи» в добавленное время обменялись голами и сыграли вничью

РФПЛ. «Ахмат» и «Анжи» в добавленное время обменялись голами и сыграли вничью

30 октября 2017, 21:24
5

В заключительном матче 15 тура РФПЛ встретились два кавказских коллектива – «Ахмат» и «Анжи». Более чем девяносто минут матча прошли без голов, однако в концовке было забито два мяча.

Как итог ничья, благодаря которой дагестанцы покинули последнее место таблицы.

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Ахмат (Грозный) – Анжи (Махачкала) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Сампайо, 90+3; 1:1 – Яковлев, 90+6.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Анхель, Сампайо, Бериша, Роши (Лео, 56), Швец, Исмаэл, Садаев (Мбенгуе, 46), Митришев (Бацуев, 84).

«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Самарджич, Афонин, Бакаев, Брызгалов, Хубулов (Гулиев, 63), Данченко, Прудников (Долгов, 89), Маркелов, Яковлев.

Предупреждения: Бериша, 90; Мбенгуе, 90+5 – Яковлев, 90; Брызгалов, 90.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Анжи
Комментарии (5)
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Bozigit
1509388018
было круто
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insider_retro
1509388068
Охрененная развязка!! Стоило ли до этого 90 минут в холостую гонять??!!..))
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Полная Канистра
1509388187
матч не смотрел но там в конце видать заруба была похоже раз 4 горчичника вляпал судья игрокам ща пойдут протесты и строчилы судейскую коллегию рамзан письмо мудаку писать будет
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zigbert
1509389401
Потрясающе ,такое бывает крайне редко.
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siparka-05
1509400020
Если так посмотреть весь российский футбол продажный,так что не надо делать акцент именно на кавказские команды,и крайне редкие коменты ниже сказанные здесь не уместны,а если уместны только для тех кто ненавидит северный ,и вам не место в футболе ,чисто бестолковые аналитики
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