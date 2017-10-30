Уткин: «Силуэт Спаллетти из фанеры будет тренировать немного лучше, чем Манчини»

Известный теле и радиокомментатор Василий Уткин раскритиковал работу главного тренера «Зенита» Роберто Манчини. В последних трех матчах РФПЛ сине-бело-голубые не могут поразить ворота соперников. В 15-м туре петербуржцы разгромно проиграли «Локомотиву» (0:3) на свое поле, после чего железнодорожники единолично возглавили турнирную таблицу.

«О нет, это не манекен для демонстрации шарфов, нет. И не болонка. Болонка живая и теплая, болонок многие любят. У меня у самого дома собачка маленькая живет. Шесть кило радости!

Короче, не манекен, живой человек с большим игроцким прошлым. Однако, если небрежно выпилить лобзиком из фанеры силуэт Лучано Спаллетти и разрисовать его не совсем халтурно, то он будет тренировать несколько лучше, чем Роберто Манчини.

Три игры без голов. За каждую стыдно отдельно. Туле (прости, Тула!) на своем поле лидеру проигрывать стыдновато. С ЦСКА играть тайм без ударов, матч без угроз – стыдоба, недостойно средств и целей, коими располагает «Зенит».

С прямым конкурентом, с со-лидером дома играть, наступая три раза на одни и те же среднерусские грабли... Которые Юрий Павлович Семин забыл вынуть из багажника в последний визит на родную Орловщину и прислонил на виду, чтобы не забыть... И все это без голов... Оййй... Еще из Кубка страны вылетел.

Праздник на улице питерских маргиналов. Ну ладно, в городе полно любителей старины, кто-то имеет милое чудачество болеть за этот домашний призрак – местное «Динамо». Но вот заставили людей публично в цветах прийти на «Крестовский», там болеть не вообще за «Динамо», а против Зенита, при большом скоплении народу и... подарили людям торжество.

А выход в основную сетку через дополнительное время с «Утрехтом», который живет годами на те деньги, что Сергей Фурсенко в месяц тратит на колдунов и дизайнеров? А если бы, что было вполне реально, в Голландии Лунев не уберег от более крупного поражения?

В любви миллионного города со скучающим видом купается самый переоцененный тренер мира. Я не злословлю. Я это даже не пятый год говорю про Манчини, это даже проверить можно. И даже не потому что умный. Умный как раз Манчини, он на этом зарабатывает. И даже не потому, что даже.

Проиграть команде Юрия Семина 0:3. Два гола от Джефферсона Фарфана. Он же старше Ивановича! Ущипните друг друга, фарфаны. Ну да, это уже утро.

И последнее. «Не каждый хочет проигрывать дома». Это сказал специально приглашенный объединять команду воедино (ни в одной другой команде мира такие специалисты не трудятся, уникальная профессия!) Анатолий Тимощук. То есть некоторые все-таки хотят? Не они ли берегли все эти годы мечту о приглашении Роберто Манчини на работу в Россию? В сборную ведь хотели сначала. Ей как раз дома скоро проигрывать, чемпионат мира на носу.

Ну, диверсанты», – написал Уткин на свой странице в фейсбуке.