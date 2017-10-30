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  • Уткин: «Силуэт Спаллетти из фанеры будет тренировать немного лучше, чем Манчини»

Уткин: «Силуэт Спаллетти из фанеры будет тренировать немного лучше, чем Манчини»

30 октября 2017, 14:17
41

Известный теле и радиокомментатор Василий Уткин раскритиковал работу главного тренера «Зенита» Роберто Манчини. В последних трех матчах РФПЛ сине-бело-голубые не могут поразить ворота соперников. В 15-м туре петербуржцы разгромно проиграли «Локомотиву» (0:3) на свое поле, после чего железнодорожники единолично возглавили турнирную таблицу.

«О нет, это не манекен для демонстрации шарфов, нет. И не болонка. Болонка живая и теплая, болонок многие любят. У меня у самого дома собачка маленькая живет. Шесть кило радости!

Короче, не манекен, живой человек с большим игроцким прошлым. Однако, если небрежно выпилить лобзиком из фанеры силуэт Лучано Спаллетти и разрисовать его не совсем халтурно, то он будет тренировать несколько лучше, чем Роберто Манчини.

Три игры без голов. За каждую стыдно отдельно. Туле (прости, Тула!) на своем поле лидеру проигрывать стыдновато. С ЦСКА играть тайм без ударов, матч без угроз – стыдоба, недостойно средств и целей, коими располагает «Зенит».

С прямым конкурентом, с со-лидером дома играть, наступая три раза на одни и те же среднерусские грабли... Которые Юрий Павлович Семин забыл вынуть из багажника в последний визит на родную Орловщину и прислонил на виду, чтобы не забыть... И все это без голов... Оййй... Еще из Кубка страны вылетел.

Праздник на улице питерских маргиналов. Ну ладно, в городе полно любителей старины, кто-то имеет милое чудачество болеть за этот домашний призрак – местное «Динамо». Но вот заставили людей публично в цветах прийти на «Крестовский», там болеть не вообще за «Динамо», а против Зенита, при большом скоплении народу и... подарили людям торжество.

А выход в основную сетку через дополнительное время с «Утрехтом», который живет годами на те деньги, что Сергей Фурсенко в месяц тратит на колдунов и дизайнеров? А если бы, что было вполне реально, в Голландии Лунев не уберег от более крупного поражения?

В любви миллионного города со скучающим видом купается самый переоцененный тренер мира. Я не злословлю. Я это даже не пятый год говорю про Манчини, это даже проверить можно. И даже не потому что умный. Умный как раз Манчини, он на этом зарабатывает. И даже не потому, что даже.

Проиграть команде Юрия Семина 0:3. Два гола от Джефферсона Фарфана. Он же старше Ивановича! Ущипните друг друга, фарфаны. Ну да, это уже утро.

И последнее. «Не каждый хочет проигрывать дома». Это сказал специально приглашенный объединять команду воедино (ни в одной другой команде мира такие специалисты не трудятся, уникальная профессия!) Анатолий Тимощук. То есть некоторые все-таки хотят? Не они ли берегли все эти годы мечту о приглашении Роберто Манчини на работу в Россию? В сборную ведь хотели сначала. Ей как раз дома скоро проигрывать, чемпионат мира на носу.

Ну, диверсанты», – написал Уткин на свой странице в фейсбуке.

Источник: Facebook.com
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Манчини Роберто Спаллетти Лучано Уткин Василий
Комментарии (41)
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serppion
1509363104
Дорвался Вася. Ядовито написано, где-то даже задорно и... правильно.
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nik55
1509363856
вот здесь я с Васей согласен на все 200---особенно на счет Тимощука
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ДЯДЯ КАМЕНЬ
1509364108
Зачётная сатира!
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3a zenit
1509366238
оценивать работу тренера будем в конце сезона,впереди ещё трансферы и те детальки которые сейчас не работают заменят.Зенит станет чемпионом,а Локомотив это временное явление в первом круге.Так что Вася нюхай писю.
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спартач-тверь
1509367161
Уткин блин, ведь можешь когда не бухаешь!!
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RedWhiteFans2
1509367181
Красиво спел Василёк- когда все по делу, то по делу. Факты есть факты.
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raritet
1509372048
Наверное, правда лишь в одном-вся итальянская тренерская школа великолепна. Дело в тонкостях отношений с руководством. Можно представить себе отношение ко всему в нашем мирке, когда никому не известная актриска , которая и ноготка Смоктуновского не стоит, считает себя звездой номер один, а что уж говорить о чиновниках , которые мячик впервые увидели в виде взятки и в это же время они руководят процессом, рискуя большими средствами, которые им не принадлежат,значит не рискуя ничем. Спалетти-блестящий тренер, но и его в свое время ушли. Настоящий , относительно ,футбол мы видели во дворе и во время чемпионатов мира в годы застоя, когда наши спортсмены буквально выгрызали все , на что они способны-били по ногам бразилов, французов и только благодаря этим бойцовским качествам мы хоть как-то были наверху в рейтингах
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Svoysvoemubrat
1509372054
Образное у Васи мышление, не всем дано.
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Приус
1509373028
Нет такой профессии - хороший парень. А Тимощук, а Кержаков?
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OfaZavr
1509377982
ха-ха тут Василий классно все сказал и глумление по делу.
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