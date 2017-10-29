Боярский считает, что поражение от «Локомотива» не лишит «Зенит» чемпионства

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился наблюдениями от матча 15-го тура российской Премьер-лиги с «Локомотивом» (0:3).

По словам артиста, петербургская команда все равно станет чемпионом России в нынешнем сезоне.

– Гости сегодня удивили?

– «Локомотив» был на крыльях. В «Зените» ожидали, что соперник как обычно будет забивать со стандартов, но два мяча провели на контратаках. Семин постоянно подбадривает команду, Фарфан сегодня показал высокий класс. Теперь нас разделяют всего три очка, и я продолжаю верить в «Зенит», потому что мы уже побеждали серьезных соперников. Печально и жалко, но это не такое страшное поражение, которое может лишить «Зенит» чемпионства, первое место займет обязательно.

– Что позволяет сохранять надежду?

– Благодаря длинной скамейке «Зенит» может не волноваться за лидерство. По сравнению с «Локомотивом» она просто фантастическая, у них еще сегодня был дисквалифицирован Тарасов. С ним все могло закончиться еще хуже для нас. Состав у «Зенита» великолепный. Вышел Смольников, хотя аргентинцы – более проворные. Но проиграли именно иностранцы, не смогли продемонстрировать победный футбол, но мы сами на это нарвались.

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