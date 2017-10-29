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  • Боярский считает, что поражение от «Локомотива» не лишит «Зенит» чемпионства

Боярский считает, что поражение от «Локомотива» не лишит «Зенит» чемпионства

29 октября 2017, 23:27
8

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился наблюдениями от матча 15-го тура российской Премьер-лиги с «Локомотивом» (0:3).

По словам артиста, петербургская команда все равно станет чемпионом России в нынешнем сезоне.

– Гости сегодня удивили?

– «Локомотив» был на крыльях. В «Зените» ожидали, что соперник как обычно будет забивать со стандартов, но два мяча провели на контратаках. Семин постоянно подбадривает команду, Фарфан сегодня показал высокий класс. Теперь нас разделяют всего три очка, и я продолжаю верить в «Зенит», потому что мы уже побеждали серьезных соперников. Печально и жалко, но это не такое страшное поражение, которое может лишить «Зенит» чемпионства, первое место займет обязательно.

– Что позволяет сохранять надежду?

– Благодаря длинной скамейке «Зенит» может не волноваться за лидерство. По сравнению с «Локомотивом» она просто фантастическая, у них еще сегодня был дисквалифицирован Тарасов. С ним все могло закончиться еще хуже для нас. Состав у «Зенита» великолепный. Вышел Смольников, хотя аргентинцы – более проворные. Но проиграли именно иностранцы, не смогли продемонстрировать победный футбол, но мы сами на это нарвались.

«Локомотив» разгромил «Зенит». Это лучший матч сезона

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1509309543
Денег у вас конечно дохера, много ещё проворных купите. Однако, г-н Боярский, ваши затраты почему-то вызывают прямопропорциональную негативную реакцию в вашу сторону. Что-то здесь не так. Задумайтесь....
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insider_retro
1509309595
Михаил Сергеевич по жизни на многое смотрит с оптимизмом!!.. В одном известном фильме, из-за потери бдительности и подвески, нависла угроза над "командой" королевы... Но МСБ в образе, совместно с товарищами не позволил бесчестия королевской семьи и успешно пришёл к финишу впереди всех!...))
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exreporter
1509310450
всегда удивляюсь всем многочисленным экспертам, которым непременно нужно утвердить чье-то чемпионство вот прямо сейчас. Я буду рад, если чемпион определится в последнем туре, кто бы им ни стал.
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Garrincha58
1509310703
тысяча чертей выжил из ума со своей длинной бездарной скамейкой толку от нее сидят и бабло стригут а выходят на замену и все еще хуже становится
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ZENIT-59
1509312768
Боярский ярый болельщик Зенита и во многом он прав.Зенит будет ЧЕМПИОНОМ РОССИИ!
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Полная Канистра
1509314347
Один сарказм выдал ладно если сильно хочешь то вы чепионы ещё раз чепионы всегда и обязательно и спи спокойно .
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Wagarti
1509321496
х*й тебе в шляпу! и распил-арена ваша рассыпется!
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nik55
1509339207
мечтать не вредно
Ответить
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