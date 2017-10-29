Парфенов: «Ключевой момент матча с «Динамо»? То, что вышли в РФПЛ»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями от матча 15-го тура РФПЛ, в котором его команда победила «Динамо» (1:0).

После данного результата клуб из Ленинградской области расположился на 11-м месте в турнирной таблице.

«Нам тяжело доминировать. Мы понимали после игр ФНЛ, что с «Динамо» сложно играть. Молодцы, что дотерпели. Нам повезло, но раньше были матчи, где нам не везло. Сегодня могли на контратаках забить еще. Ключевой момент игры? То, что мы вышли в Премьер-лигу, здесь находимся», – сказал Парфенов в эфире телеканала «Наш футбол».