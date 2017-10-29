Макеев: «Игроки «Ростова» довольны результатом матча со «Спартаком»

Защитник «Ростова» Евгений Макеев признался, что доволен итогом матча 15-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:2).

«Игроки «Ростова» довольны результатом матча против «Спартака». Мы хорошо начали игру, но в середине первого тайма допустили несколько провалов и пропустили голы. Хорошо, что во второй половине игры нам удалось избежать ошибок.

Как удалось восстановится после тяжелой кубковой игры? Ребята отдавали все силы на поле, но и «Спартаку» не было легко, так как они играют в трех разных турнирах.

Конечно, я играл этот матч с особенными чувствами, еще недавно я был частью «Спартака», общаюсь со многими ребятами, был рад встрече со всеми», – сказал Макеев.