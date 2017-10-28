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  • Кучук: «Проблемы «Ростова» идут еще с 2013 года. Не мой багаж, но приходится тащить»

Кучук: «Проблемы «Ростова» идут еще с 2013 года. Не мой багаж, но приходится тащить»

28 октября 2017, 22:14
10

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук после матча 15-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:2) рассказал о проблемах в донском клубе.

Напомним, 58-летний белорусский специалист возглавил команду летом 2017 года.

– Мне хочется тому, кто сзади мне все время кричит, по-русски что-то сказать. Мне его разорвать хочется за это хамство. Я спокойный, но могу вцепиться. А вообще благодарен ростовским болельщикам, это футбольный город. Я борюсь тут не за свое имя, а за футбольный город и команду «Ростов». Я влюбился здесь в болельщиков, в этот стадион и город.

– Зачем вы обращаете внимание на отдельные выкрики?

– Понятно, что не стоит. Болельщики команду пусть воспринимают тепло, меня не интересует мое «я», меня интересуют команда и город. Приходится с таким трудностями сталкиваться что ой-ой-ой. Спасибо городу, губернатору и президенту, что помогают. Проблемы идут еще с 2013 и 2014 года, это не мой багаж, но приходится тащить. Да, будет тяжело, не будет все время прекрасно. Но когда ребенок рождается – это дается тяжело, но потом все счастливы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Кучук Леонид
Комментарии (10)
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prezent2017
1509220797
Кучука интересуют только деньги Ростова, 20 евролямов, заработанные Бердыевым. Его задача - развалить клуб, а когда зимой выгонят, слупить неустойку. Так он поступил с Локо, вымогая 4 евроляма после увольнения.
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vitvik
1509221910
Команда Кучука первые полгода хорошо играет, традиционно.
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Tostao
1509223612
Вообще: что такое Кучук? Таких каучуков в тренерской среде РФ навалом. Создал себе образ жёсткого и требовательного, позёр хитрожопый.
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bumer_moscow
1509224797
Привет
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Таганский
1509229185
А КББ так не говорил.. Он брал и делал..
Ответить
арейская
1509237543
Если финансовые, то да, если-же тренерские, то тебе до Бердыева, ох как далеко...
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