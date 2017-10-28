Кучук: «Проблемы «Ростова» идут еще с 2013 года. Не мой багаж, но приходится тащить»

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук после матча 15-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:2) рассказал о проблемах в донском клубе.

Напомним, 58-летний белорусский специалист возглавил команду летом 2017 года.

– Мне хочется тому, кто сзади мне все время кричит, по-русски что-то сказать. Мне его разорвать хочется за это хамство. Я спокойный, но могу вцепиться. А вообще благодарен ростовским болельщикам, это футбольный город. Я борюсь тут не за свое имя, а за футбольный город и команду «Ростов». Я влюбился здесь в болельщиков, в этот стадион и город.

– Зачем вы обращаете внимание на отдельные выкрики?

– Понятно, что не стоит. Болельщики команду пусть воспринимают тепло, меня не интересует мое «я», меня интересуют команда и город. Приходится с таким трудностями сталкиваться что ой-ой-ой. Спасибо городу, губернатору и президенту, что помогают. Проблемы идут еще с 2013 и 2014 года, это не мой багаж, но приходится тащить. Да, будет тяжело, не будет все время прекрасно. Но когда ребенок рождается – это дается тяжело, но потом все счастливы.