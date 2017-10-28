По словам Владимира Габулова, тульский «Арсенал» будет бороться за зону еврокубков

Вратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов рассказал об амбициях команды бороться за попадание в еврокубки. В то же время игрок сборной России призывает двигаться шаг за шагом.

«Желание и амбиции бороться за зону еврокубков, конечно, есть. Я сам неоднократно об этих амбициях заявлял. Но не стоит пока забегать вперед – нужно стараться набирать очки, а весной будем смотреть в турнирную таблицу.

Клуб еще очень молод, и не все составляющие пока соответствуют задачам еврокубков – нужно создавать условия и готовить почву для таких целей. Будем двигаться поступательно.

Самое главное в нашей ситуации – стараться радовать болельщиков. На матче с ЦСКА (1:0) стадион был заполнен почти под завязку, яростно поддерживал, гнал нас вперед и радовался победе – будем стараться продолжать также», – написал Габулов на своем официальном сайте.

Сейчас туляки идут в одном очке от зоны Лиги Европы.