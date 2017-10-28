Каушич: «Гол в ворота ЦСКА? Главное, что «Арсенал» победил»

Полузащитник «Арсенала» Горан Каушич поделился впечатлениями от домашнего матча 15-го тура чемпионата России с ЦСКА. Напомним, что гол 25-летнего серба принес тульской команде минимальную победу над армейцами.

– Прекрасно, что нам удалось одержать победу в сегодняшнем матче. Мы начали игру не так, как планировали, достаточно сложно она складывалась, но тем приятнее, что нам удалось добиться положительного результата. На нас давил результат предыдущей встречи в Каспийске, мы осознавали, что сегодня нам обязательно нужна была победа.

– Вы долго не могли забить, а сегодня наконец-то получилось. Какие эмоции, какие ощущения? Этот гол раскрепостит, будете забивать еще?

– Для меня не важно, кто именно из нашей команды забьет. Раньше у меня было много возможностей отличиться, но получилось именно сегодня. Главное, что мы победили, и для меня не имеет особого значения, я забил победный мяч или кто-то из моих партнеров.

– Расскажите более подробно о забитом мяче.

– После того как футболист ЦСКА получил красную карточку, наша команда стала проводить больше времени в атаке, и в одной из них я получил прекрасную передачу, смог первым касанием остановить мяч, пробить и попасть в цель.