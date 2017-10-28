Бакайоко покрасил волосы в синий цвет в честь первого гола за «Челси»

Полузащитник «Челси» Тьему Бакайоко выполнил обещание и покрасил волосы в синий цвет. Напомним, 23-летний француз обещал перекрасить волосы в честь первого гола за лондонский клуб.

В матче 8-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (1:2) игрок отметился дебютным забитым мячом.

Бакайоко перешел в «Челси» минувшим летом. В нынешнем сезоне полузащитник провел за синих в чемпионате Англии восемь матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.