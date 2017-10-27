Супруга Лунева хотела, чтобы игрок вместо «Зенита» перешел в «Краснодар»

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Андрей Лунев рассказал о вариантах развития карьеры, стоявших перед ним до переезда на берега Невы. Жена футболиста не хотела ехать в Санкт-Петербург.

«Когда пришло предложение от «Зенита», взвешивал все «за» и «против». Первоначально был вариант с «Рубином», а потом, когда вышел «Зенит», был еще «Краснодар». Выбирал между двумя этими клубами. Супруга была за Краснодар», — сказал спортсмен.

«Это правда, что я была за Краснодар. Хотелось туда, где теплее», – подтвердила Диана Лунева.

В текущем сезоне РФПЛ игрок провел 14 матчей и пропустил шесть мячей.