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  • Супруга Лунева хотела, чтобы игрок вместо «Зенита» перешел в «Краснодар»

Супруга Лунева хотела, чтобы игрок вместо «Зенита» перешел в «Краснодар»

27 октября 2017, 19:27
8

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Андрей Лунев рассказал о вариантах развития карьеры, стоявших перед ним до переезда на берега Невы. Жена футболиста не хотела ехать в Санкт-Петербург.

«Когда пришло предложение от «Зенита», взвешивал все «за» и «против». Первоначально был вариант с «Рубином», а потом, когда вышел «Зенит», был еще «Краснодар». Выбирал между двумя этими клубами. Супруга была за Краснодар», — сказал спортсмен.

«Это правда, что я была за Краснодар. Хотелось туда, где теплее», – подтвердила Диана Лунева.

В текущем сезоне РФПЛ игрок провел 14 матчей и пропустил шесть мячей.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Лунев Андрей
Комментарии (8)
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raritet
1509123410
вот одного понять невозможно-что , самому трудно определиться с командой, в которой ты хочешь играть. При чем здесь вообще,женщины. Если женщина рулит тобой,самое время надевать фартук и на кухню.
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multi1984
1509127323
Баба... Чего уж тут говорить.. В Египет уж лучше пусть едет тогда... Достижения и класс команды у неё на втором плане. Так же как и зарплата..
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Chesn0k
1509129326
где теплее, а не к где мужу лучше...
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paracetamol
1509130842
Будешь пропускать в каждом матче, поедешь...
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Garrincha58
1509132007
тогда уж в ОАЭ там и тепло и денежно
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СОКОЛ САРАТОВ
1509138417
жёны задолбали уже
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