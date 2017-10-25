Игрок «Марселя»: «Удаление Неймара? У меня было задание провоцировать бразильца»

В игровых видах - это сплошь и рядом . Лишь бы в пределах правил . А ведь сработало !
Хавбек «Марселя» Андре-Франк Замбо-Ангисса прокомментировал удаление Неймара в недавнем матче команды с «ПСЖ» (2:2). Лидер парижан получил две желтые карточки за три минуты.
«Я получил задание провоцировать Неймара. Тренерский штаб мне сказал, что бразилец является удивительным футболистом, но он бывает слетает с катушек.
Я не совершал против него грубых фолов. Просто периодически толкал его и заваливал на газон. У нас было задание действовать против Неймара жестче, чем с другими игроками парижан. В итоге он завелся под конец игры. Но мы не имели задачу травмировать его», – сказал футболист.
В текущем сезоне Неймар провел в чемпионате Франции восемь матчей, в которых забил семь голов и отдал семь результативных передач.