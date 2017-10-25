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    Игрок «Марселя»: «Удаление Неймара? У меня было задание провоцировать бразильца»

    Хавбек «Марселя» Андре-Франк Замбо-Ангисса прокомментировал удаление Неймара в недавнем матче команды с «ПСЖ» (2:2). Лидер парижан получил две желтые карточки за три минуты.

    «Я получил задание провоцировать Неймара. Тренерский штаб мне сказал, что бразилец является удивительным футболистом, но он бывает слетает с катушек.

    Я не совершал против него грубых фолов. Просто периодически толкал его и заваливал на газон. У нас было задание действовать против Неймара жестче, чем с другими игроками парижан. В итоге он завелся под конец игры. Но мы не имели задачу травмировать его», – сказал футболист.

    В текущем сезоне Неймар провел в чемпионате Франции восемь матчей, в которых забил семь голов и отдал семь результативных передач.

    Источник: L' Equipe

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    25.10.2017 15:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24829

      dok66 25 октября 2017, 18:15

      В игровых видах - это сплошь и рядом . Лишь бы в пределах правил . А ведь сработало !

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 октября 2017, 17:42

      подленькие и грязные конечно вещи делает, но если в пределах правил и результат дает то почему нет))

      1
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      Рейтинг: +70684

      insider_retro 25 октября 2017, 15:31

      Ничего удивительного!.. Одни валят, другие валятся!! В зависимости от ситуации и то и другое даёт результат!..)) И это тоже футбол...

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      Рейтинг: +2509

      panmon 25 октября 2017, 15:18

      Уважуха, выполнил задачу. Хоть мне и не нравится что часто в футбол примешиваются не очень спортивные действия, но разные бюджеты как-то надо нивелировать...

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