Игрок «Марселя»: «Удаление Неймара? У меня было задание провоцировать бразильца»

Хавбек «Марселя» Андре-Франк Замбо-Ангисса прокомментировал удаление Неймара в недавнем матче команды с «ПСЖ» (2:2). Лидер парижан получил две желтые карточки за три минуты.

«Я получил задание провоцировать Неймара. Тренерский штаб мне сказал, что бразилец является удивительным футболистом, но он бывает слетает с катушек.

Я не совершал против него грубых фолов. Просто периодически толкал его и заваливал на газон. У нас было задание действовать против Неймара жестче, чем с другими игроками парижан. В итоге он завелся под конец игры. Но мы не имели задачу травмировать его», – сказал футболист.

В текущем сезоне Неймар провел в чемпионате Франции восемь матчей, в которых забил семь голов и отдал семь результативных передач.