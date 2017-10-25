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Каррере достаточно Луиса Адриано в нападении «Спартака»

25 октября 2017, 09:07
11

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что любой команде кроме мастерства должна сопутствовать еще и удача. В частности, с командами, которые играют строго от обороны.

– Почему «Спартаку» не очень удаются матчи с командами, которые обороняются большими силами? С «Тосно», «Уфой» и прочими.

– Просто иногда нужна еще и удача. Если получается забить быстро, то потом уже легче. Но у нас не получалось.

– Может, не хватает большого форварда?

– У нас есть Луис Адриано. И это очень хороший нападающий.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис Каррера Массимо
Комментарии (11)
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Jenea83
1508912902
Ну допустим был бы высокорослый Дзюба, и что толку? Вон он за Зенит выходит в таких же ситуациях якобы для давления в штрафной... Результата 0.. Не нужен Спартаку такого плана нападающий есть Зе Луиш и Адриано - их хватает когда они в строю.
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RedWhiteFans2
1508912953
Не думаю, что нападающий имеющий много шансов за игру и не использует их—хороший
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momwig_
1508916228
"Забить быстро, потом легче" - это всё-таки в текущем сезоне пока не совсем про нас. ХЗ, не повторятся ли кошмарные концовки. Так что надо просто играть - забивать и не пропускать, не важно, в какой части игры.
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alexivanof197
1508916663
он много работы выполняет черновой
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Gazelvagen877
1508919749
Слово пропустил :"и это очень хороший кривоногий нападающий"
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OfaZavr
1508921488
правильно, удача очень важна, бывает что не делай не идет мяч в ворота и все хоть и старание запредельное.
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VVM1964
1508922868
У НАС ЕСТЬ ЕЩЕ ЗЕ ЛУИШ - ПРАВДА УЖЕ ЗАЖДАЛИСЬ ЕГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ .
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Диктор
1508923710
И это правильно.
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Одинокий волк Маквейд
1508936750
Поначалу мне Адриано показался туристом, но сейчас он царапается за каждый мяч любо-дорого смотреть, особенно в ЛЧ.
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Приус
1508938061
Он сейчас хорош, спору нет, но после каждого его падения лично у меня по хребту бежит струйка холодного пота.
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