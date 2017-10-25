Каррере достаточно Луиса Адриано в нападении «Спартака»

Он сейчас хорош, спору нет, но после каждого его падения лично у меня по хребту бежит струйка холодного пота.
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что любой команде кроме мастерства должна сопутствовать еще и удача. В частности, с командами, которые играют строго от обороны.
– Почему «Спартаку» не очень удаются матчи с командами, которые обороняются большими силами? С «Тосно», «Уфой» и прочими.
– Просто иногда нужна еще и удача. Если получается забить быстро, то потом уже легче. Но у нас не получалось.
– Может, не хватает большого форварда?
– У нас есть Луис Адриано. И это очень хороший нападающий.