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    Каррере достаточно Луиса Адриано в нападении «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что любой команде кроме мастерства должна сопутствовать еще и удача. В частности, с командами, которые играют строго от обороны.

    – Почему «Спартаку» не очень удаются матчи с командами, которые обороняются большими силами? С «Тосно», «Уфой» и прочими.

    – Просто иногда нужна еще и удача. Если получается забить быстро, то потом уже легче. Но у нас не получалось.

    – Может, не хватает большого форварда?

    – У нас есть Луис Адриано. И это очень хороший нападающий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.10.2017 09:07
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5444

      Приус 25 октября 2017, 16:27

      Он сейчас хорош, спору нет, но после каждого его падения лично у меня по хребту бежит струйка холодного пота.

      9
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 25 октября 2017, 16:05

      Поначалу мне Адриано показался туристом, но сейчас он царапается за каждый мяч любо-дорого смотреть, особенно в ЛЧ.

      11
      Ответить
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 25 октября 2017, 13:52

      Маловато будет

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 октября 2017, 12:28

      И это правильно.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 октября 2017, 11:51

      правильно, удача очень важна, бывает что не делай не идет мяч в ворота и все хоть и старание запредельное.

      1
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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 25 октября 2017, 11:22

      Слово пропустил :"и это очень хороший кривоногий нападающий"

      -3
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 25 октября 2017, 10:31

      он много работы выполняет черновой

      3
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 25 октября 2017, 10:23

      "Забить быстро, потом легче" - это всё-таки в текущем сезоне пока не совсем про нас. ХЗ, не повторятся ли кошмарные концовки. Так что надо просто играть - забивать и не пропускать, не важно, в какой части игры.

      2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 25 октября 2017, 09:29

      Не думаю, что нападающий имеющий много шансов за игру и не использует их—хороший

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 25 октября 2017, 09:28

      Ну допустим был бы высокорослый Дзюба, и что толку? Вон он за Зенит выходит в таких же ситуациях якобы для давления в штрафной... Результата 0.. Не нужен Спартаку такого плана нападающий есть Зе Луиш и Адриано - их хватает когда они в строю.

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