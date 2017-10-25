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  • Столичный «Спартак» встретится с одноклубниками из Нальчика в Кубке России

Столичный «Спартак» встретится с одноклубниками из Нальчика в Кубке России

25 октября 2017, 18:04
23

В рамках 1/8 финала Кубка России московский «Спартак» примет на своем поле одноклубников из Нальчика. Игра состоится в Москве, на стадионе «Открытие Арена» в среду, 25 октября.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Спартак» – «Спартак-Нальчик». Начало в 19:00, не пропустите!

Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Спартак-Нальчик
Комментарии (23)
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mialkov
1508916921
Главное - без "шапкозакидательства"! Выйти и играть спокойно, без нервов. Победа должна быть за москвичами.
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OfaZavr
1508921153
главное недооценки соперника не допускать и выложиться на полную. Вперед Спартак!
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RedWhiteFans2
1508924262
Хотелось бы чтобы все получили удовольствие от этого матча, как футболисты так и мы болельщики. Без валидола. Кубок это всегда шанс сыграть в Лиге.
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SPARTAK 85
1508935446
Жду от Спартака спокойной игры и уверенной победы. Вперед Спартак и удачи!
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Одинокий волк Маквейд
1508936907
План такой /по секрету из Тарасовки/ - сразу навалиться и забить в первом тайме два мяча, а потом в эконом режиме доиграть.
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Приус
1508937925
В армии три типа полковников: товарищ полковник, просто полковник и эй, полковник. В России два типа Спартаков: московский Спартак и бледные немощные клоны.
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Mihei888
1508937982
Красно Белые,удачи,фарта и без травм пройти в след.этап кубка! Спартак -Верим в Победу!
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СШГЭС
1508938451
Севилья вчера практически основой на кубок в гостях обыграла 3:0 тоже клуб второй лиги. Мы ее сделали 5:1, по арифметике сегодня должно быть около 8:1.
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Сибирь за Спартак
1508938741
Юбилейный матч Карреры, все будет правильно.
Ответить
prezent2017
1508939387
Во будет конфуз, если продует.
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