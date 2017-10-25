Столичный «Спартак» встретится с одноклубниками из Нальчика в Кубке России

В рамках 1/8 финала Кубка России московский «Спартак» примет на своем поле одноклубников из Нальчика. Игра состоится в Москве, на стадионе «Открытие Арена» в среду, 25 октября.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Спартак» – «Спартак-Нальчик». Начало в 19:00, не пропустите!

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