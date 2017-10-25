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    Столичный «Спартак» встретится с одноклубниками из Нальчика в Кубке России

    В рамках 1/8 финала Кубка России московский «Спартак» примет на своем поле одноклубников из Нальчика. Игра состоится в Москве, на стадионе «Открытие Арена» в среду, 25 октября.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Спартак» – «Спартак-Нальчик». Начало в 19:00, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2017 18:04
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 25 октября 2017, 19:08

      100

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      Mancho0061 25 октября 2017, 19:05

      Будет ничья или Спартак М проигрывает.......

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +248

      Mihei888 25 октября 2017, 18:43

      50 Матч у руля Карреры, ждем победы КБ!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 25 октября 2017, 18:07

      Спартак все равно победит !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 октября 2017, 16:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Во будет конфуз, если продует.

      -6
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 25 октября 2017, 16:39

      Юбилейный матч Карреры, все будет правильно.

      15
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 25 октября 2017, 16:34

      Севилья вчера практически основой на кубок в гостях обыграла 3:0 тоже клуб второй лиги. Мы ее сделали 5:1, по арифметике сегодня должно быть около 8:1.

      13
      Ответить
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      Рейтинг: +248

      Mihei888 25 октября 2017, 16:26

      Красно Белые,удачи,фарта и без травм пройти в след.этап кубка! Спартак -Верим в Победу!

      8
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      Рейтинг: +5444

      Приус 25 октября 2017, 16:25

      В армии три типа полковников: товарищ полковник, просто полковник и эй, полковник. В России два типа Спартаков: московский Спартак и бледные немощные клоны.

      11
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 25 октября 2017, 16:08

      План такой /по секрету из Тарасовки/ - сразу навалиться и забить в первом тайме два мяча, а потом в эконом режиме доиграть.

      15
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