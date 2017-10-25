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    «КПР» может заплатить самый большой штраф в истории футбола

    Английский клуб «Куинз Парк Рейнджерс» может подвергнуться наложению штрафа в размере 40 миллионов фунтов за нарушение правил финансового fair play. Лондонцы обвиняются в трате суммы средств, превышающей разрешенную.

    Санкции могут быть наложены за деятельность в сезоне-2013/14, когда бюджет «КПР» остался в минусе, а руководство клуба решило скрыть 60 миллионов фунтов задолженностей по кредитам. Стоит отметить, что 40-миллионый штраф может стать самым большим в истории футбола.

    Источник: Daily Mail

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    25.10.2017 06:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 25 октября 2017, 21:36

      40000000 за Роналду Месси Неймара вы точно русские д а л б а е б ы фантазия 0 футбол не ваш

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      antonson10 25 октября 2017, 13:59

      мде... вся суть коррупции) люди хотели клуб поднять и денег "трудягам" из уефа не дать, а так не бывает) надо вместе все делать!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 октября 2017, 10:33

      ну понятно, щепку увидели, а бревно не заметили (ПСЖ ,Ман Сити).

      3
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 25 октября 2017, 09:20

      А ПСЖ и МанСити благополучно откупились

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 25 октября 2017, 09:13

      как всегда нашли среди слабых и беззащитных крайних

      2
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      Рейтинг: +2524

      Чермындыр 25 октября 2017, 08:47

      Финансовый фэйр плей во всей своей красе... Ни ПСЖ, ни Манчестеры - занюханный КПР - вот кто действительно разрушает своими деньгами красивую игру под названием "Футбол"...

      13
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      Рейтинг: +24382

      DOCTOR PENALTY 25 октября 2017, 08:47

      Ещё бы сезон 2003-04 г.г. вспомнили....

      4
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