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  • «КПР» может заплатить самый большой штраф в истории футбола

«КПР» может заплатить самый большой штраф в истории футбола

25 октября 2017, 06:44
7

Английский клуб «Куинз Парк Рейнджерс» может подвергнуться наложению штрафа в размере 40 миллионов фунтов за нарушение правил финансового fair play. Лондонцы обвиняются в трате суммы средств, превышающей разрешенную.

Санкции могут быть наложены за деятельность в сезоне-2013/14, когда бюджет «КПР» остался в минусе, а руководство клуба решило скрыть 60 миллионов фунтов задолженностей по кредитам. Стоит отметить, что 40-миллионый штраф может стать самым большим в истории футбола.

Источник: Daily Mail
Англия. Чемпионшип Куинз Парк Рейнджерс
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1508910452
Ещё бы сезон 2003-04 г.г. вспомнили....
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Чермындыр
1508910477
Финансовый фэйр плей во всей своей красе... Ни ПСЖ, ни Манчестеры - занюханный КПР - вот кто действительно разрушает своими деньгами красивую игру под названием "Футбол"...
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серега кашин
1508912000
как всегда нашли среди слабых и беззащитных крайних
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allkeeper
1508912423
А ПСЖ и МанСити благополучно откупились
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OfaZavr
1508916784
ну понятно, щепку увидели, а бревно не заметили (ПСЖ ,Ман Сити).
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antonson10
1508929155
мде... вся суть коррупции) люди хотели клуб поднять и денег "трудягам" из уефа не дать, а так не бывает) надо вместе все делать!
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BARCLAYS_APL
1508956566
40000000 за Роналду Месси Неймара вы точно русские д а л б а е б ы фантазия 0 футбол не ваш
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