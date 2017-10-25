«КПР» может заплатить самый большой штраф в истории футбола

Английский клуб «Куинз Парк Рейнджерс» может подвергнуться наложению штрафа в размере 40 миллионов фунтов за нарушение правил финансового fair play. Лондонцы обвиняются в трате суммы средств, превышающей разрешенную.

Санкции могут быть наложены за деятельность в сезоне-2013/14, когда бюджет «КПР» остался в минусе, а руководство клуба решило скрыть 60 миллионов фунтов задолженностей по кредитам. Стоит отметить, что 40-миллионый штраф может стать самым большим в истории футбола.