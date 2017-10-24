Ташаевым интересуются в Испании и Бельгии, приоритет игрока – «Динамо»

Алан Агузаров — агент полузащитника московского «Динамо» Александра Ташаева — рассказал о ситуации с продлением контракта игрока с клубом.

«Как я уже говорил, у Александра Ташаева действительно приоритет остаться в «Динамо» и помогать ему развиваться.

Сейчас главным тренером команды является Дмитрий Хохлов, под руководством которого и начинал Саша в молодежке. «Динамо» — это родной клуб для него. Поэтому мы уже вступили с командой в переговоры, но пока никакой конкретики нет. Все на начальной стадии.

Да, определенные варианты перехода в Европу есть. Бельгийские клубы интересуются Ташаевым, один из Испании есть. Но в приоритете «Динамо». Если с московской командой ничего не получится, дальше уже будем вести переговоры с другими клубами», — сказал Агузаров.

Контракт Ташаева с «Динамо» истекает летом 2018 года. В этом сезоне чемпионата России игрок отметился двумя забитыми голами и одной результативной передачей в 11 матчах.