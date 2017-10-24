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    Ташаевым интересуются в Испании и Бельгии, приоритет игрока – «Динамо»

    Алан Агузаров — агент полузащитника московского «Динамо» Александра Ташаева — рассказал о ситуации с продлением контракта игрока с клубом.

    «Как я уже говорил, у Александра Ташаева действительно приоритет остаться в «Динамо» и помогать ему развиваться.

    Сейчас главным тренером команды является Дмитрий Хохлов, под руководством которого и начинал Саша в молодежке. «Динамо» — это родной клуб для него. Поэтому мы уже вступили с командой в переговоры, но пока никакой конкретики нет. Все на начальной стадии.

    Да, определенные варианты перехода в Европу есть. Бельгийские клубы интересуются Ташаевым, один из Испании есть. Но в приоритете «Динамо». Если с московской командой ничего не получится, дальше уже будем вести переговоры с другими клубами», — сказал Агузаров.

    Контракт Ташаева с «Динамо» истекает летом 2018 года. В этом сезоне чемпионата России игрок отметился двумя забитыми голами и одной результативной передачей в 11 матчах.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.10.2017 20:14
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +71

      Денис Беневольский 25 октября 2017, 00:10

      Странная позиция, но допустим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +328

      ИванЯ 24 октября 2017, 22:34

      Все сидят в России)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7557

      серега кашин 24 октября 2017, 22:21

      что говорить зачем куда-то ехать ведь он дитя лимита

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      Italian_93 24 октября 2017, 22:09

      Зачем в Европу, лучше у мамки сисю сосать и нихера не делать

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      Йохн Год 24 октября 2017, 22:06

      Вот только хитрый агент не уточнил, ЧТО ЗА КЛУБЫ из Бельгии и Испании интересуются такой мегазвездой, как Ташаев. Обычный трёп для набивания цены.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 24 октября 2017, 21:53

      Испания и Бельгия - это интересно. А вот уровень клубов, которые интересуются Ташаевым, судя по всему - неинтересно.

      4
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      Рейтинг: +70680

      insider_retro 24 октября 2017, 21:37

      Судя по тексту - агенту, конечно же интересней и выгодней хороший контракт игрока с Динамо, а игроку целесообразней несколько сезонов без травм погонять с пользой в зарубежных клубах... Дилемма...

      2
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      Рейтинг: +12134

      BRO_football 24 октября 2017, 20:26

      Вот же дурак! Уходи, пока предлагают! У Ташаева впервые появилось возможно продолжить карьеру в Европе, что не каждому русскому футболисту дано, а он предпочитает гнить на лавке Динамо, которое ещё возможно в ФНЛ вылетит. А всё потому, что тут зарплата больше?!

      2
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      Рейтинг: +313

      MrSmit > BRO_football 24 октября 2017, 22:07

      Деньги, друзья, девочки, клубы... А там? тренировки, тренировки, тренировки...ещё и показать себя нужно, стараться... Не, не интересно, нас и дома вкусно кормят.

      1
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