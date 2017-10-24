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  • Ташаевым интересуются в Испании и Бельгии, приоритет игрока – «Динамо»

Ташаевым интересуются в Испании и Бельгии, приоритет игрока – «Динамо»

24 октября 2017, 20:14
9

Алан Агузаров — агент полузащитника московского «Динамо» Александра Ташаева — рассказал о ситуации с продлением контракта игрока с клубом.

«Как я уже говорил, у Александра Ташаева действительно приоритет остаться в «Динамо» и помогать ему развиваться.

Сейчас главным тренером команды является Дмитрий Хохлов, под руководством которого и начинал Саша в молодежке. «Динамо» — это родной клуб для него. Поэтому мы уже вступили с командой в переговоры, но пока никакой конкретики нет. Все на начальной стадии.

Да, определенные варианты перехода в Европу есть. Бельгийские клубы интересуются Ташаевым, один из Испании есть. Но в приоритете «Динамо». Если с московской командой ничего не получится, дальше уже будем вести переговоры с другими клубами», — сказал Агузаров.

Контракт Ташаева с «Динамо» истекает летом 2018 года. В этом сезоне чемпионата России игрок отметился двумя забитыми голами и одной результативной передачей в 11 матчах.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Динамо Ташаев Александр
Комментарии (9)
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BRO_football
1508865995
Вот же дурак! Уходи, пока предлагают! У Ташаева впервые появилось возможно продолжить карьеру в Европе, что не каждому русскому футболисту дано, а он предпочитает гнить на лавке Динамо, которое ещё возможно в ФНЛ вылетит. А всё потому, что тут зарплата больше?!
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insider_retro
1508870260
Судя по тексту - агенту, конечно же интересней и выгодней хороший контракт игрока с Динамо, а игроку целесообразней несколько сезонов без травм погонять с пользой в зарубежных клубах... Дилемма...
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DOCTOR PENALTY
1508871215
Испания и Бельгия - это интересно. А вот уровень клубов, которые интересуются Ташаевым, судя по всему - неинтересно.
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Йохн Год
1508871996
Вот только хитрый агент не уточнил, ЧТО ЗА КЛУБЫ из Бельгии и Испании интересуются такой мегазвездой, как Ташаев. Обычный трёп для набивания цены.
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Italian_93
1508872199
Зачем в Европу, лучше у мамки сисю сосать и нихера не делать
Ответить
серега кашин
1508872902
что говорить зачем куда-то ехать ведь он дитя лимита
Ответить
ИванЯ
1508873684
Все сидят в России)))
Ответить
Денис Беневольский
1508879435
Странная позиция, но допустим.
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