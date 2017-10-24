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    В Голландии предполагают, что Куман может возглавить национальную сборную

    Журналист Арно Вермюлен предположил, что Рональд Куман, уволенный 23 октября из «Эвертона», является главным кандидатом на пост главного тренера сборной Голландии.

    Ране стало известно, что нынешний рулевой оранжевых Дик Адвокат покинет свою должность в конце нынешнего года.

    «Можно говорить, что Куман в данный момент является серьезным кандидатом для Королевского футбольного союза. Они должны сработаться. Куману 54 года. Кроме того, он может взять своего брата Эрвина в качестве ассистента. У KNVB есть еще выбор, но, как мне кажется, Куман – претендент номер один. Тем не менее это может занять некоторое время», – сказал Вермюлен.

    Источник: Tribalfootball

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    24.10.2017 13:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 25 октября 2017, 00:29

      У Голландцев системный кризис. Захочет ли Куман добивать остатки своей репутации?

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