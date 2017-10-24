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    Роналду набрал 43% голосов, Месси и Неймар вместе – 26%

    Ранее нападающий «Реала» Криштиану Роналду был признан лучшим игроком мира в 2017 году. ФИФА опубликовала статистику голосов в номинации.

    Топ-10 футболистов:

    1. Криштиану Роналду, «Реал» — 43,16 %;
    2. Лионель Месси, «Барселона» — 19,25 %;
    3. Неймар, «Барселона»/«ПСЖ» — 6,97 %;
    4. Джанлуиджи Буффон, «Ювентус» — 6,82 %;
    5. Серхио Рамос, «Реал» — 3,34 %;
    6. Лука Модрич, «Реал» — 3,33 %;
    7. Тони Кроос, «Реал» — 2,70 %;
    8. Марсело, «Реал» — 2,09 %;
    9. Н'Голо Канте, «Челси» — 1,35 %;
    10. Луис Суарес, «Барселона» — 1,19%.

    Источник: Globo

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    24.10.2017 00:43
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 26 октября 2017, 11:16

      заслужено

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      ivanuha_1987 24 октября 2017, 20:03

      Ч.Т.Д

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -55

      Real. 24 октября 2017, 19:29

      Роналду и Реал заслужили поздравляю !!!

      0
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      Рейтинг: +1341

      САНЁК17 24 октября 2017, 17:38

      Смотрю людоед меньше голосов набрал чем КАНТЕ

      0
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      Рейтинг: -55

      Real. > САНЁК17 24 октября 2017, 19:27

      Хахаха согласен

      0
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 24 октября 2017, 06:47

      В этом году такое отставание заслужено.

      1
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      Рейтинг: +1389

      brhr 24 октября 2017, 06:15

      Давай Кристина Дави конкурентов!

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 24 октября 2017, 05:42

      Показательно, что Реала много в ТОП-10 - половина.

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 24 октября 2017, 05:16

      первые 4 места по делу.

      0
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