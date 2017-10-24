Роналду набрал 43% голосов, Месси и Неймар вместе – 26%

Ранее нападающий «Реала» Криштиану Роналду был признан лучшим игроком мира в 2017 году. ФИФА опубликовала статистику голосов в номинации.

Топ-10 футболистов:

1. Криштиану Роналду, «Реал» — 43,16 %;

2. Лионель Месси, «Барселона» — 19,25 %;

3. Неймар, «Барселона»/«ПСЖ» — 6,97 %;

4. Джанлуиджи Буффон, «Ювентус» — 6,82 %;

5. Серхио Рамос, «Реал» — 3,34 %;

6. Лука Модрич, «Реал» — 3,33 %;

7. Тони Кроос, «Реал» — 2,70 %;

8. Марсело, «Реал» — 2,09 %;

9. Н'Голо Канте, «Челси» — 1,35 %;

10. Луис Суарес, «Барселона» — 1,19%.