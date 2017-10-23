Радимов: «Ничья с ЦСКА – нормальный результат для «Зенита»

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о ничьей команды с ЦСКА (0:0) в матче 14-го тура РФПЛ.

«Со стратегической точки зрения, ничья с ЦСКА — нормальный результат для «Зенита». Армейцев не подпустили, сами набрали очко на поле довольно сильного соперника. Плюс вы знаете, что накануне «Спартак» тоже потерял очки — в матче с «Амкаром» (0:0). Мы увидели два разных тайма. Основная причина проблем «Зенита» в первые 45 минут — совершенно не хватало агрессии. Армейцы же были агрессивны и практически за каждый мяч боролись очень серьезно. Так и нужно играть в подобных встречах, чтобы искры из глаз летели.



У «Зенита» уже был отрезок из двух матчей без забитых мячей, а в следующей встрече команда тогда забила четыре «Ахмату». Значит, и в игре с «Локомотивом» должно прорвать. Но если отбросить шутки в сторону, то с железнодорожниками придется тяжело. «Локомотив» наверняка будет строго играть в обороне, перекроет все зоны, и надо быть внимательными при стандартных положениях у своих ворот, поскольку команда Семина их действительно хорошо использует. Если дать одному из Миранчуков пространство разбежаться, то он может доставить проблемы нашей линии обороны», — сказал экс-игрок петербургского клуба.

Матч «Зенит» – «Локомотив» состоится 29-го октября.