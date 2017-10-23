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  • Гуренко ждет минимум трех голов в матче «Локомотива» с «Краснодаром»

Гуренко ждет минимум трех голов в матче «Локомотива» с «Краснодаром»

23 октября 2017, 10:36
4

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко дал прогноз на заключительный матч 14-го тура РФПЛ, в котором «железнодорожники» будут принимать «Краснодар». Экс-футболист признался, что ждет большого количества забитых голов в этой встрече.

В матче 14-го тура РФПЛ «Локомотива» примет на своем поле «Краснодар». Игра состоится в понедельник, 23 октября, в 19:30 по московскому времени.

– Как оцените «Краснодар» в этом сезоне?

– У команды хороший подбор исполнителей. Удивило, что «быки» недосчитались многих очков, с таким составом они должны идти выше. Хотя нынешний чемпионат непредсказуем, и все теряют очки – даже «Зенит» проиграл «Арсеналу».

– С чем связываете три подряд поражения «Краснодара» в чемпионате?

– Спады бывают у каждой команды. Тем интереснее предстоящая игра. Знаю, что у «Краснодара» главный акцент на атаку, железнодорожники больше любят действовать от обороны.

– Справится ли оборона «Локомотива» с Федором Смоловым и Вандерсоном?

– Игра покажет. Команды Юрия Павловича Семина всегда были хорошо организованы в защите. «Локомотиву» легче играть, когда соперник атакует, чем созидать самому.

– Ваш прогноз?

– Мне кажется, матч будет изобиловать голевыми моментами и три мяча мы точно увидим. Все же победа нужна каждому из соперников. Разумеется, желаю победы «Локомотиву», который остался моей командой, где бы я ни выступал или работал, в том числе в «Краснодаре».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Гуренко Сергей
Комментарии (4)
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Prodriver
1508744959
Вперед Быки!!! Нам нужна только победа!!!
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Cubinec1989
1508749287
Шалимов уже вызывает нервный рефлекс....
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kella
1508751228
Шпалычи проигруют слабым, а Краснодар к ним не относится!
Ответить
Бугимен
1508766176
Шалимова на мыло,а Краснодару победу!
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