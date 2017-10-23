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    Гуренко ждет минимум трех голов в матче «Локомотива» с «Краснодаром»

    Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко дал прогноз на заключительный матч 14-го тура РФПЛ, в котором «железнодорожники» будут принимать «Краснодар». Экс-футболист признался, что ждет большого количества забитых голов в этой встрече.

    В матче 14-го тура РФПЛ «Локомотива» примет на своем поле «Краснодар». Игра состоится в понедельник, 23 октября, в 19:30 по московскому времени.

    – Как оцените «Краснодар» в этом сезоне?

    – У команды хороший подбор исполнителей. Удивило, что «быки» недосчитались многих очков, с таким составом они должны идти выше. Хотя нынешний чемпионат непредсказуем, и все теряют очки – даже «Зенит» проиграл «Арсеналу».

    – С чем связываете три подряд поражения «Краснодара» в чемпионате?

    – Спады бывают у каждой команды. Тем интереснее предстоящая игра. Знаю, что у «Краснодара» главный акцент на атаку, железнодорожники больше любят действовать от обороны.

    – Справится ли оборона «Локомотива» с Федором Смоловым и Вандерсоном?

    – Игра покажет. Команды Юрия Павловича Семина всегда были хорошо организованы в защите. «Локомотиву» легче играть, когда соперник атакует, чем созидать самому.

    – Ваш прогноз?

    – Мне кажется, матч будет изобиловать голевыми моментами и три мяча мы точно увидим. Все же победа нужна каждому из соперников. Разумеется, желаю победы «Локомотиву», который остался моей командой, где бы я ни выступал или работал, в том числе в «Краснодаре».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.10.2017 10:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 23 октября 2017, 16:42

      Шалимова на мыло,а Краснодару победу!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +399

      kella 23 октября 2017, 12:33

      Шпалычи проигруют слабым, а Краснодар к ним не относится!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1097

      Cubinec1989 23 октября 2017, 12:01

      Шалимов уже вызывает нервный рефлекс....

      1
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      Рейтинг: +111

      Prodriver 23 октября 2017, 10:49

      Вперед Быки!!! Нам нужна только победа!!!

      1
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