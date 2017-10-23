Пономарев: «Дзюба в курсе, что в футбол играют ногами?»

Футбольный эксперт Владимир Пономарев после матча 14-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:0) прокомментировал игру нападающего гостей Артема Дзюбы.

Форвард вышел на замену на 58-й минуте и заработал желтую карточку.

«Вышел Дзюба, ну что он делал?! Что это за «столб»?! Он в курсе, что в футбол играют ногами?! Он вообще знает, в какой вид спорта он представляет?! Какие-то финты должны быть, движения, а у нас только борьба в центре поля и желтые карточки за грубые фолы», – сказал Пономарев.

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