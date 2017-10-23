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    Пономарев: «Дзюба в курсе, что в футбол играют ногами?»

    Футбольный эксперт Владимир Пономарев после матча 14-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:0) прокомментировал игру нападающего гостей Артема Дзюбы.

    Форвард вышел на замену на 58-й минуте и заработал желтую карточку.

    «Вышел Дзюба, ну что он делал?! Что это за «столб»?! Он в курсе, что в футбол играют ногами?! Он вообще знает, в какой вид спорта он представляет?! Какие-то финты должны быть, движения, а у нас только борьба в центре поля и желтые карточки за грубые фолы», – сказал Пономарев.

    ЦСКА и «Зенит» сыграли главный матч осени. Что это вообще было?

    Источник: Rusfootball.info

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    23.10.2017 00:36
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +8119

      nik55 23 октября 2017, 13:23

      откуда у дерева мозги

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 23 октября 2017, 09:02

      Надо было объяснить футболисту, что «играть столба»- это не изобраражать «фонарный».......

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +92

      yuran63 23 октября 2017, 06:53

      Шлюба деревянный.Таким он был всегда.Техники ноль.Толкает игроков руками,а потом гол забивает.Всегда с фолом.Полено...

      5
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 23 октября 2017, 05:33

      в китай если еще возмут

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 23 октября 2017, 05:25

      Понамарев красава )))) все четко создал про этого футбольного любителя

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +929

      ДСА 23 октября 2017, 05:23

      Похоже спортивную форму он уже не наберет никогда.

      0
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak > ДСА 23 октября 2017, 06:12

      Денег дохрена. Купит.
      Адидас.
      А себя как футболиста - не продаст.

      1
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      Рейтинг: +2453

      docndoc 23 октября 2017, 03:41

      Незавидна судьба этого человека. Был когда-то игрок, и неплохой игрок; начал думать не о футболе, делать неправильные поступки, говорить очень много неправильных слов. Вот Всевышний его и покарал, отняв то последнее, что он умел. Теперь почти не осталось презрения к нему, только жалость и сожаление о содеянном им.. Футбольная судьба таких наказывает

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +224

      Хакасия 23 октября 2017, 03:28

      Когда вокруг тренеришки, то играют труселямди

      1
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      Рейтинг: +127

      -fant- > Хакасия 23 октября 2017, 11:11

      Мое мнение такое. Уровень Дзюбы, это играть в команде середнячке чемпионата, да и то, с тем условием что вся команда играет (обслуживает) на него. При таком раскладе он (не за счет техники, футбольной мысли или ещё чего то высокого) таранным способом что то может забивать. В Спартаке это поняли давно и именно по этому всякий раз отправляли его в аренду, что называется "на вырост". Но Дзюба не рос. Зато говорить стал очень много лишнего и не обдуманного. В итоге мы все увидели к чему все это привело. Чисто по человечески жаль его. Но с другой стороны испытываю к нему презрение. Профессионалы так себя не ведут.

      0
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      Рейтинг: +439

      sold93 23 октября 2017, 02:44

      "Жираф большой, ему видней"

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 23 октября 2017, 02:38

      Да подзабыл он уже это, выйдет на замену, он-же большой и пока до него дойдёт что ноги надо задействовать, вот уже и конец матча...

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