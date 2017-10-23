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Пономарев: «Дзюба в курсе, что в футбол играют ногами?»

23 октября 2017, 00:36
15

Футбольный эксперт Владимир Пономарев после матча 14-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:0) прокомментировал игру нападающего гостей Артема Дзюбы.

Форвард вышел на замену на 58-й минуте и заработал желтую карточку.

«Вышел Дзюба, ну что он делал?! Что это за «столб»?! Он в курсе, что в футбол играют ногами?! Он вообще знает, в какой вид спорта он представляет?! Какие-то финты должны быть, движения, а у нас только борьба в центре поля и желтые карточки за грубые фолы», – сказал Пономарев.

ЦСКА и «Зенит» сыграли главный матч осени. Что это вообще было?

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Пономарев Владимир
Комментарии (15)
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СашкаГуров
1508709744
дСюба и футбол , вещи не совместимы!
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h3LL1k
1508710962
норм вшатал верблуна :D в цска всегда есть один игрок который раздражает ппц как и фолит жёстко... был шемберас щас верблун костоломы хреновы
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sergeicozakov
1508714688
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арейская
1508715488
Да подзабыл он уже это, выйдет на замену, он-же большой и пока до него дойдёт что ноги надо задействовать, вот уже и конец матча...
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sold93
1508715851
"Жираф большой, ему видней"
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docndoc
1508719318
Незавидна судьба этого человека. Был когда-то игрок, и неплохой игрок; начал думать не о футболе, делать неправильные поступки, говорить очень много неправильных слов. Вот Всевышний его и покарал, отняв то последнее, что он умел. Теперь почти не осталось презрения к нему, только жалость и сожаление о содеянном им.. Футбольная судьба таких наказывает
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Derzkiy1
1508725527
Понамарев красава )))) все четко создал про этого футбольного любителя
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yuran63
1508730796
Шлюба деревянный.Таким он был всегда.Техники ноль.Толкает игроков руками,а потом гол забивает.Всегда с фолом.Полено...
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RedWhiteFans2
1508738567
Надо было объяснить футболисту, что «играть столба»- это не изобраражать «фонарный».......
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nik55
1508754186
откуда у дерева мозги
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