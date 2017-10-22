Спортивный директор «Барселоны» просмотрел Марсьяля

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль входит в сферу интересов «Барселоны». Как сообщается, спортивный директор каталонцев Роберт Фернандес наблюдал за футболистом во время матча манкунианцев с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. Рыночная стоимость 21-летнего француза оценивается в 30 миллионов евро. «Барселона» хочет приобрести нападающего для игры на левом фланге атаки, где ранее действовал Неймар.

Марсьяль в текущем сезоне провел в чемпионате Англии восемь матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.