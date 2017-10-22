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    Спортивный директор «Барселоны» просмотрел Марсьяля

    Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль входит в сферу интересов «Барселоны». Как сообщается, спортивный директор каталонцев Роберт Фернандес наблюдал за футболистом во время матча манкунианцев с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. Рыночная стоимость 21-летнего француза оценивается в 30 миллионов евро. «Барселона» хочет приобрести нападающего для игры на левом фланге атаки, где ранее действовал Неймар.

    Марсьяль в текущем сезоне провел в чемпионате Англии восемь матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

    Источник: Mundodeportivo

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    22.10.2017 09:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1341

      САНЁК17 22 октября 2017, 23:39

      Пришел,посмотрел,понюхал, облезал, вкус отвратительный и ушёл нечего не сказал.

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 22 октября 2017, 13:59

      вроде норм игрок, еще и молодой, перспективный! Купим за 30 лям а продадим через 3 года за 1 миллиард! ))

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 22 октября 2017, 13:45

      А что его смотреть? Игрок известный, материала в интернете много. Не понятно зачем его обязательно надо вживую просматривать))

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