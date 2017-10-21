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РФПЛ. «Спартак» не смог забить «Амкару»

21 октября 2017, 20:57
124

В матче 14-го тура чемпионата России московский «Спартак» принимал дома пермский «Амкар». Матч закончился со счетом 0:0.

«Спартак» поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице, набрав 21 очко. «Амкар» расположился на 12-й строчке с 16-ю очками.

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

Спартак (Москва) – Амкар (Пермь) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Спартак»: Селихов, Ещенко (Кутепов, 54), Джикия, Таски, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Попов (Невес, 62), Промес, Мельгарехо, Адриано.

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Милькович, Конде, Гащенков, Гол (Костюков, 63), Баланович (Огуде, 89), Эзатолахи, Прокофьев (Бодул, 72).

Предупреждения: нет – Гащенков, 65; Идову, 85.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Амкар-Пермь
Комментарии (124)
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порт
1508608624
Узнаю пищеблок, опять судья помог. А то кричали что свинки оживились, и ещё поборются за золото. Фиг вам.
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Dominator777
1508609119
"Автобус" пермяков оказался очень надежным. Хорошо, что "слепой" судья матч судил, а то бы быть беде. Сегодня был не день Спартака - мяч в ворота не шел да и фарта не было.
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cska-62
1508609171
В первом тайме пермяки поразили. Играли настолько плотно, что у «Спартака» было лишь два момента. Фернандо со штрафного лизнул мячом перекладину, да Промес промахнулся, пробивая из отличной позиции в дальний угол. Кроме того, пермяки создавали напряжение и в штрафной площади красно-белых, но реально голевых моментов не создали. Второй тайм проходил по сценарию первого тайма до 78 минуты, вот только таких голевых моментов, как в первом тайме, у красно-белых уже не было. На 78 минуте во время контратаки Идову подключился слева и промахнулся из выгоднейшего положения. Потом он же чуть не заработал пенальти на 85 минуте, а вышедший на замену Бодул так сильно и опасно ударил, что Селихов отбил мяч перед собой, и только защитники его подстраховали, не дав возможность подоспевшему к мячу пермяку затолкать мяч в сетку. Теперь мои соображения о возможном пенальти на 85 минуте. Если судить формально, то пенальти был. Селихов до мяча не достал и подкатился под Идову. Но, вместе с тем, сам Идову не особенно и стремился к мячу, который весьма неудобно для себя прокинул в сторону от ворот, и ждал, когда Селихов под него подкатится. Решение вопроса – на усмотрение судьи. Со стороны Селихова – нарушение правил, со стороны Идову – элементы актёрского мастерства.
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Snerg
1508609305
повезло амкару , что он отскочил весь матч стоять автобусом, даже рубин себе такого не позволял! амкар в пердив , такие команды не нужны просто! кто же будет на футбол ходить?потом удивляемся почему маленькая посещаемость? тратить на говнофутбол амкара?
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FCSM#REDWHITE#
1508609386
амкар вообще в любительскую нужно выгнать!
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ljrljr0505
1508609998
Спартак не смог забить, а Амкару не дали. Справедливости ради: судья обязан был показать на точку. Селихов сфолил однозначно. Спартак после севильи выглядел уставшим.. Бывает и такое. Итог - ничья...
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Лошак
1508610018
Судейка пищевиков отпустил с миром.
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Полная Канистра
1508610987
Спартак вничью сыграл а Севилья выдохлась или не очухалась от Валенсии отгребли 4-0 так что Спартак еще молодца
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Красногорск_Фан
1508611988
Амкар молодец(ы). Можно долго говорить что Спартак был выше, ближе, острее. И так и было. Но счет на табло, а судья глорил за спартак
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insider_retro
1508612616
Победа - вот приемлемый результат возни на поле!!!..) А сегодня одни не добились победы, а другие бились, но не на победу!...
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