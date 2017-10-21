РФПЛ. «Спартак» не смог забить «Амкару»

В матче 14-го тура чемпионата России московский «Спартак» принимал дома пермский «Амкар». Матч закончился со счетом 0:0.

«Спартак» поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице, набрав 21 очко. «Амкар» расположился на 12-й строчке с 16-ю очками.

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

Спартак (Москва) – Амкар (Пермь) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Спартак»: Селихов, Ещенко (Кутепов, 54), Джикия, Таски, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Попов (Невес, 62), Промес, Мельгарехо, Адриано.

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Милькович, Конде, Гащенков, Гол (Костюков, 63), Баланович (Огуде, 89), Эзатолахи, Прокофьев (Бодул, 72).

Предупреждения: нет – Гащенков, 65; Идову, 85.

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