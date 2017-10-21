Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    РФПЛ. «Спартак» не смог забить «Амкару»

    В матче 14-го тура чемпионата России московский «Спартак» принимал дома пермский «Амкар». Матч закончился со счетом 0:0.

    «Спартак» поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице, набрав 21 очко. «Амкар» расположился на 12-й строчке с 16-ю очками.

    Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

    Спартак (Москва) – Амкар (Пермь) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    «Спартак»: Селихов, Ещенко (Кутепов, 54), Джикия, Таски, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Попов (Невес, 62), Промес, Мельгарехо, Адриано.

    «Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Милькович, Конде, Гащенков, Гол (Костюков, 63), Баланович (Огуде, 89), Эзатолахи, Прокофьев (Бодул, 72).

    Предупреждения: нет – Гащенков, 65; Идову, 85.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.10.2017 20:57
    Рекомендуем
    Комментарии105
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 22 октября 2017, 12:12

      Закономерная ничья,ну могли и 1-1 сыграть. Тяжело играть когда команда почти всю игру обороняется и расчитывает на контратаки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 октября 2017, 10:20

      Жаль что Промес не забил в первом тайме, хотя и Амкар во втором мог забить. Поэтому справедливая ничья пусть и жаль что не победили, но они хорошо играли в обороне.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -19

      Пестрый 22 октября 2017, 09:04

      Торжество гаджиевско-бердыевского антифутбола!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 октября 2017, 08:58

      Гаджиев министр обороны амкара

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 октября 2017, 00:35

      Не забили сами, могли потом и пропустить... В общем, забей Спартак в первом тайме, не сомневаюсь, была бы победа. Не забили, в итоге могли и проиграть. Конечно, потеряны 2 очка, но учитывая все события в матче, итоговый результат всё-таки не так плох, могло быть и хуже. По пенальти, в целом 50-50, контакт был, но было и актёрство игрока Амкара, уж слишком он ждал контакта и картинно падал. В целом, ещё по ходу матча меня очень удивил Амкара своими симуляциями и актёрством, уж от кого, но от них я такого не ожидал... Возможно судья учёл эти моменты по ходу матча и поэтому не поставил пендаль. Как говорится, сами себе яму прорыли. Ничего, вся борьба впереди. Верим в Спартак!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +633

      garet12222 21 октября 2017, 23:41

      появятся видеоповторы для судий и как они будут такие моменты судить, когда спартак уже чемодан занес?))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 21 октября 2017, 23:40

      Амкар почти вырвал победу у Спартака-вот какой должен быть заголовок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 21 октября 2017, 22:40

      Если разбирать игру, то после ЛЧ, когда Севилья играла сама и давала играть Спартаку, Амкар очень плотно и надёжно сыграл в обороне. Вскрывать такую оборону достаточно тяжело и поэтому любой момент надо использовать. Спартак не смог этого сделать, не смог забить быстрый гол, после которого игра, возможно, раскрылась бы. Амкар - молодцы. Терпели, и в конце могли бы вырвать победу. Два убойных момента. Судья, по моему мнению, ошибся в моменте с пенальти. Селихов сыграл в ноги. Правда пенальти ещё надо забить, но это другой вопрос. Думаю, что арбитр не решился в конце такой игры поставить на точку. Спартак не использовал моменты, Амкар - тоже. Поэтому ничья - справедлива.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы > VVM1964 21 октября 2017, 23:07

      Да, он играл в мяч и даже убирал руки, но до этого ногу прихватил. Да и игрок Амкара красиво упал. Ставят и менее очевидные пенальти, иногда и совсем не очевидные. Это моё мнение, основанное на повторах с разных ракурсов. Арбитр не имеет этой возможности, поэтому не мне его судить.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70677

      insider_retro 21 октября 2017, 22:03

      Победа - вот приемлемый результат возни на поле!!!..)
      А сегодня одни не добились победы, а другие бились, но не на победу!...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 21 октября 2017, 21:57

      Боевая ничья не смотря на нули на табло!!!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11